'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' haberlerinin ardından başsavcılık soruşturma başlattı
'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' haberlerinin ardından başsavcılık soruşturma başlattı
Sosyal medyada çetelerin tarife yayınladığına dair ortaya çıkan haberler sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 18.11.2025
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı ve görsel basında 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Mücadele şube müdürlüklerine ilgili sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespiti ile suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verildiği kaydedildi.
'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' haberlerinin ardından başsavcılık soruşturma başlattı

Sosyal medyada çetelerin tarife yayınladığına dair ortaya çıkan haberler sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı ve görsel basında 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Mücadele şube müdürlüklerine ilgili sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespiti ile suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verildiği kaydedildi.
