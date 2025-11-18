https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/cayin-yanina-verilen-limona-10-tl-ucret-alindi-haberleri-sonrasi-ticaret-bakanligindan-aciklama-1101103930.html
'Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı' haberleri sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama
'Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı' haberleri sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama
Kuzguncuk'taki bir işyeriyle ilgili 'Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı' şeklindeki haberlerin ardından Ticaret Bakanlığı söz konusu işyerine... 18.11.2025
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Kuzguncuk'taki bir işletmede çayın yanından verilen limon için 10 TL ücret alındığı haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Konuyla ilgili bakanlığın inceleme başlattığı ve bakanlık ekiplerinin söz konusu işyerine 17.11.2025 tarihinde bir denetim gerçekleştirdiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca işletmede satılan 4 farklı içecek için son 3 aya ilişkin faturalar talep edildiği ve söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirmenin gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacağı aktarıldı.
22:54 18.11.2025 (güncellendi: 23:15 18.11.2025)
Kuzguncuk'taki bir işyeriyle ilgili 'Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı' şeklindeki haberlerin ardından Ticaret Bakanlığı söz konusu işyerine denetim gerçekleştirdi. İşyerine, tespit edilen 12 aykırılık sebebiyle 38 bin TL'lik para cezası uygulandığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Kuzguncuk'taki bir işletmede çayın yanından verilen limon için 10 TL ücret alındığı haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı.
Konuyla ilgili bakanlığın inceleme başlattığı ve bakanlık ekiplerinin söz konusu işyerine 17.11.2025 tarihinde bir denetim gerçekleştirdiği aktarıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Denetim sırasında işletmeye; fiyat etiketi, tarife–fiyat listeleri ve hizmete ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmış, işletme yetkilisinin konuya dair beyanı tutanak altına alınmıştır.
Yapılan inceleme sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37.992 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Ayrıca işletmede satılan 4 farklı içecek için son 3 aya ilişkin faturalar talep edildiği ve söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirmenin gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacağı aktarıldı.