'Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı' haberleri sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Kuzguncuk'taki bir işyeriyle ilgili 'Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı' şeklindeki haberlerin ardından Ticaret Bakanlığı söz konusu işyerine... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Kuzguncuk'taki bir işletmede çayın yanından verilen limon için 10 TL ücret alındığı haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Konuyla ilgili bakanlığın inceleme başlattığı ve bakanlık ekiplerinin söz konusu işyerine 17.11.2025 tarihinde bir denetim gerçekleştirdiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca işletmede satılan 4 farklı içecek için son 3 aya ilişkin faturalar talep edildiği ve söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirmenin gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacağı aktarıldı.

