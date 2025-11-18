Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bakan-yumakli-duyurdu-orman-genel-mudurlugune-sozlesmeli-personel-alinacak-1101102685.html
Bakan Yumaklı duyurdu: Orman Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alınacak
Bakan Yumaklı duyurdu: Orman Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alınacak
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ne 496 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Başvuruların Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T21:32+0300
2025-11-18T21:32+0300
türki̇ye
orman genel müdürlüğü
i̇brahim yumaklı
cumhurbaşkanlığı
kpss
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/09/1090220698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dba257e1e006fdd827552cda84aa756.jpg
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 496 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personel alımının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleşeceğini bildirdi.Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre personel alımında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. Buna göre personel alımı yapılacak kategoriler şöyle:Başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr) yapılacak.Bakan Yumaklı konuyla ilgili paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/yasadisi-bahis-sorusturmasi-4u-hakem-40-supheli-yakalandi-1101102544.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/09/1090220698_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57751578d938c590840a2313bb0f50ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
orman genel müdürlüğü, i̇brahim yumaklı, cumhurbaşkanlığı, kpss
orman genel müdürlüğü, i̇brahim yumaklı, cumhurbaşkanlığı, kpss

Bakan Yumaklı duyurdu: Orman Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alınacak

21:32 18.11.2025
© AA / Ramazan KayaTarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© AA / Ramazan Kaya
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ne 496 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Başvuruların Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr) yapılacağı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 496 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personel alımının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleşeceğini bildirdi.
Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre personel alımında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. Buna göre personel alımı yapılacak kategoriler şöyle:
Lisans mezunu 20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog, 1 diyetisyen,
Ön lisans mezunu 1 laborant, 2 tekniker ve ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ve 135 temizlik işleri personeli.
Başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr) yapılacak.
Bakan Yumaklı konuyla ilgili paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
TÜRKİYE
Yasadışı bahis soruşturması: 4'ü hakem 40 şüpheli yakalandı
21:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала