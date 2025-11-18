https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bakan-yumakli-duyurdu-orman-genel-mudurlugune-sozlesmeli-personel-alinacak-1101102685.html

Bakan Yumaklı duyurdu: Orman Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alınacak

Bakan Yumaklı duyurdu: Orman Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ne 496 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 496 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personel alımının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleşeceğini bildirdi.Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre personel alımında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. Buna göre personel alımı yapılacak kategoriler şöyle:Başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr) yapılacak.Bakan Yumaklı konuyla ilgili paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

