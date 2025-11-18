https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/buski-duyurdu-bursada-suya-yuzde-30-zam-yapildi-1101097351.html
BUSKİ duyurdu: Bursa'da suya yüzde 30 zam yapıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) suya yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu.Ekim ayında kente uygulanan planlı su kesintileri, barajlardaki doluluk oranının yağışlarla artması üzerine kaldırıldı. Ancak yeni alınan kararla su tarifesine eklenen diğer kalemlerle birlikte faturalardaki toplam artış yüzde 100'e ulaştı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) suya yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu.
Ekim ayında kente uygulanan planlı su kesintileri, barajlardaki doluluk oranının yağışlarla artması üzerine kaldırıldı. Ancak yeni alınan kararla su tarifesine eklenen diğer kalemlerle birlikte faturalardaki toplam artış yüzde 100'e ulaştı.