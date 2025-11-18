Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/buski-duyurdu-bursada-suya-yuzde-30-zam-yapildi-1101097351.html
BUSKİ duyurdu: Bursa'da suya yüzde 30 zam yapıldı
BUSKİ duyurdu: Bursa'da suya yüzde 30 zam yapıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir ay süren su kesintilerinin sona ermesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından su tarifesinde yüzde 30 oranında bir artış uygulamaya... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-18T17:31+0300
2025-11-18T17:31+0300
türki̇ye
bursa
bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon i̇daresi (buski̇)
zam
ara zam
ek zam
su
su kesintisi
su faturası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077674772_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_31027c1a382bb931109984712744416a.jpg
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) suya yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu.Ekim ayında kente uygulanan planlı su kesintileri, barajlardaki doluluk oranının yağışlarla artması üzerine kaldırıldı. Ancak yeni alınan kararla su tarifesine eklenen diğer kalemlerle birlikte faturalardaki toplam artış yüzde 100'e ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/iski-genel-kurulunda-karar-verildi-istanbulda-suya-her-ay-guncelleme-yeni-yilda-da-devam-edecek-1101069306.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077674772_210:0:858:486_1920x0_80_0_0_fdc75c64e803d1f48d72219d99e9bd1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon i̇daresi (buski̇), zam, ara zam, ek zam, su, su kesintisi, su faturası
bursa, bursa büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon i̇daresi (buski̇), zam, ara zam, ek zam, su, su kesintisi, su faturası

BUSKİ duyurdu: Bursa'da suya yüzde 30 zam yapıldı

17:31 18.11.2025
© AAsu
su - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© AA
Abone ol
Bursa'da bir ay süren su kesintilerinin sona ermesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından su tarifesinde yüzde 30 oranında bir artış uygulamaya konuldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) suya yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu.
Ekim ayında kente uygulanan planlı su kesintileri, barajlardaki doluluk oranının yağışlarla artması üzerine kaldırıldı. Ancak yeni alınan kararla su tarifesine eklenen diğer kalemlerle birlikte faturalardaki toplam artış yüzde 100'e ulaştı.
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da suya ne kadar zam gelecek? Açma kapama ücreti ne kadar olacak?
Dün, 18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала