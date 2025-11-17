https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/iski-genel-kurulunda-karar-verildi-istanbulda-suya-her-ay-guncelleme-yeni-yilda-da-devam-edecek-1101069306.html

İstanbul'da suya ne kadar zam gelecek? Açma kapama ücreti ne kadar olacak?

İSKİ Genel Kurulu'nda suya her ay yapılan zam uygulamasının devam edilmesine karar verildi. Kurul'da aynı zamanda İSKİ'nin farklı hizmetlerine de yüzde 94.5'e... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

İSKİ Genel Kurulu'nda, İBB Meclisi'nin 20 Kasım 2024'teki oturumunda aldığı kararla suya TÜFE ile Yİ-ÜFE toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay zam uygulamasına 1 Ocak 2026'dan itibaren de devam edilmesine karar verildi. Kurul'da su kapama açma bedelinin 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 929 liradan yüzde 94,5 artışla bin 807 liraya yükseltilmesi teklifi de kabul edildi. Yeni zamlı tarife, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.Oy çokluğuyla karar verildiİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, su satış ile kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.Teklifte, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay zam yapılması uygulamasının, 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edildi.Bunun üzerine yapılan oylamada, uygulamanın devamını içeren teklif, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.Hizmetlere de zam yapıldıGenel Kurul'da ayrıca "İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.Teklifte, su kapama açma bedelinin 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 929 liradan yüzde 94,5 artışla 1807 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 881 liradan yüzde 15,66 artışla 1019 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 8 bin 299 liradan yüzde 16,44 artışla 9 bin 664 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 16 bin 968 yüzde 17 zamla 19 bin 850 liraya yükseltilmesi talep edildi. İSKİ'nin hizmetlerine ilişkin zam teklifi kabul edildi. Yeni zamlı tarife, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.

