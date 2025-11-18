https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bilim-insanlari-yeni-bir-protein-kesfetti-en-zor-yaralari-bile-hizla-iyilestiriyor-1101086909.html

Bilim insanları yeni bir protein keşfetti: En zor yaraları bile hızla iyileştiriyor

Bilim insanları yeni bir protein keşfetti: En zor yaraları bile hızla iyileştiriyor

ABD'de yapılan araştırmada normalde kanser belirtisi olarak görülen SerpinB3 proteininin aslında zor iyileşen yaraların tedavisinde kullanılabileceği görüldü.

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, SerpinB3 proteininin yalnızca hastalık belirtisi olmadığını, aynı zamanda hasarlı derinin kendi kendini onarma sürecinde aktif rol aldığını gösterdi. Araştırmacılara göre bu protein, özellikle diyabet, yaşlanma ve enfeksiyon gibi nedenlerle iyileşemeyen yaralarda umut olabilir. Bilim insanı Kaushal Rege, “Yara iyileşmesinde etkili olan nanomalzemeleri incelerken SerpinB3 sürekli karşımıza çıktı” diyerek proteinin beklenmedik rolüne dikkat çekti.Kanser belirtisinden doğal bir iyileştirici araca SerpinB3, yıllardır akciğer, karaciğer ve cilt kanserlerinin agresif türlerini tespit etmek için kullanılan bir biyobelirteçti. Fakat araştırma ekibi, yaralanmış deriyi inceleyince bu proteinin iyileşme sürecinde olağanüstü şekilde arttığını fark etti. Jordan Yaron, durumu “Kansere işaret eden bu proteinin, aslında derinin kendini onarmak için ürettiği temel parçalardan biri olduğunu gördük” sözleriyle aktardı. Bu protein, yaralı bölgeye göç eden keratinosit adı verilen deri hücrelerini harekete geçirerek onların daha hızlı ilerlemesini sağlıyor. Böylece yara yüzeyi daha kısa sürede kapanıyor ve doku daha düzenli şekilde yeniden oluşuyor.Yeni tedavilere kapı aralayabilir Araştırmacılar, SerpinB3’ün kontrollü bir şekilde artırılmasıyla kronik yaraların çok daha hızlı iyileşebileceğini düşünüyor. Aynı proteinin kanser hücreleri tarafından 'kötüye kullanıldığı' da bilindiğinden, onu baskılamak da agresif tümörleri yavaşlatmanın yeni bir yolu olabilir. Ekip, proteinin vücuttaki rolünü ve diğer hastalıklarla ilişkisini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

