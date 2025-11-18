https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/beta-kusagi-doguyor-22nci-yuzyili-gorecek-kusagin-ozellikleri--1101085959.html

Beta kuşağı doğuyor: 22’nci yüzyılı görecek kuşağın özellikleri

Beta kuşağı doğuyor: 22'nci yüzyılı görecek kuşağın özellikleri

2025, demograflar için önemli bir eşik oldu: Beta kuşağı bu yılın başında doğmaya başladı. Beta, iklim krizinden yapay zekaya kadar pek çok büyük dönüşümle belirleneceği bir dönemde büyüyecek.

Daha önce Baby Boomers, X, Y ve Z ve Alfa kuşakları derken şimdi ise yeni jenerasyon dalgası, Beta’larla birlikte başlıyor.Şu an dünyada yaşayan kuşaklar: 2025 ve sonrası Beta kuşağı Bu yıl doğmaya başladılar. 2050’de dünya nüfusunun yüzde 18’ini oluşturacaklar. Çoğu 22’nci yüzyıla adım atacak. Şehirleşmenin, yapay zekanın ve iklim krizinin belirlediği bir dünya içinde büyüyecekler. Şimdiden ‘dünyanın ekonomik ağırlık merkezini değiştirecek kuşak’ olarak da görülüyorlar.World Economic Forum ve World Data Lab verilerine göre Gen Beta, küresel ekonomiyi etkileyen dört temel değişimle şekillenecek: 1) Asya’nın Beta kuşağı daha az ama daha zengin olacak Asya-Pasifik bölgesindeki doğum oranları düşüyor. X kuşağının yüzde 61’i Asyalıydı. Beta kuşağında bu oran yüzde 46’ya düşecek. Ancak bölgenin alım gücü artıyor. Dünya üzerindeki tüm Beta kuşağı harcamalarının yüzde 40’ı Asya’da gerçekleşecek. Hindistan ve Çin, orta ve üst gelire sahip sahip Beta tüketicilerinin çoğunu barındıracak. 2) Beta’ların zenginliği yüksek gelirli ülkelerde yoğunlaşmayacak Baby Boomers döneminde küresel harcamaların yüzde 85’i ABD, Japonya, Avrupa gibi yüksek gelirli ülkelerdeydi. Bu oran Beta kuşağı döneminde yüzde 48’e düşecek. Harcama ağırlığı orta ve düşük gelirli ülkelere kayacak.3)Beta kuşağı tarihin en kentli nesli olacak Bugün Beta bebeklerinin yarısı şehirlerde doğuyor. 2040’a gelindiğinde Beta kuşağının yüzde 58’i şehirlerde yaşayacak. Bu oran Z kuşağında yüzde 45, Alfa kuşağında yüzde 53. Şehirleşme: eğitim, sağlık, iş piyasası ve tüketim davranışlarını belirleyecek. 4) Beta’lar teknoloji için bir ‘köprü kuşak’ olacak Beta kuşağı, yapay zekanın tam entegrasyonuyla büyüyen ilk nesil olacak. 2035’e gelindiğinde Beta kuşağının tüketici elektroniği harcaması 113 milyar dolar olacak.

