Meksika’da protestolar: Z kuşağı, neyi protesto ediyor?

‘Gen Z’ olarak anılan 1990’ların sonu ile 2010’ların başı arasında doğan kuşağın öncülük ettiği gösteri, ülkede popüler belediye başkanı Manzo’ya yönelik suikastin ardından alevlendi.

Başkenti Mexico City’de binlerce kişinin katıldığı gösteriler büyük ölçüde barışçıl geçse de günün sonunda bazı genç protestocularla polis arasında şiddetli arbede yaşandı. Eylemciler polise taş, havai fişek, sopa ve zincir attı, bazı polis kalkanlarını ve ekipmanları ele geçirdi.Başkent Güvenlik Sekreteri Pablo Vazquez, toplam 120 kişinin yaralandığını, bunların 100’ünün polis olduğunu açıkladı. 20 kişi gözaltına alındı.‘Gen Z’ protestoları küresel çapta artıyorDünyanın farklı ülkelerinde bu yıl genç kuşağın öncülük ettiği protestolar dikkat çekiyor. 'Eşitsizlik, demokratik gerileme ve yolsuzluğa' karşı sokaklara çıkan gençler, eylül ayında Nepal’de sosyal medya yasağının ardından başlayan ve başbakanın istifasıyla sonuçlanan kitlesel gösterilere de imza atmıştı.Meksika’da birçok genç, 'kurumsal yolsuzluk, şiddet suçlarında cezasızlık ve güvenlik krizine' duydukları öfkeyi dile getiriyor.Suikast sonrası öfke büyüyorGösteriye çeşitli yaş grupları katıldı. Batıdaki Michoacan eyaletinde suikast sonucu hayatını kaybeden Popüler Belediye Başkanı Carlos Manzo’nun destekçileri de siyasi hareketini simgeleyen saman şapkalarıyla yürüyüşe katıldı.Patzcuaro’dan gelen 65 yaşındaki emlakçı Rosa Maria Avila, “Devlet ölüyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Manzo’nun, dağlık bölgelerde suç çetelerine karşı operasyonlar yürütmek için memurları göndermesi nedeniyle hedef alındığını söyleyerek, “Onlara karşı duracak cesareti vardı” dedi.‘Daha fazla güvenceye ihtiyacımız var’Gösteriye katılan 29 yaşındaki iş danışmanı Andres Massa, Gen Z protestolarının küresel simgesi haline gelen korsan kafatası bayrağıyla yürüdü ve “Daha fazla güvenceye ihtiyacımız var” dedi. Sheinbaum ‘sağcı partileri’ suçladıMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, protesto öncesi sağcı partileri ‘Gen Z’ hareketine sızmaya çalışmakla ve sosyal medya botlarıyla katılımı artırmaya çalışmakla suçladı.Bu hafta bazı ‘Gen Z’ sosyal medya fenomenleri protestoya desteklerini geri çekerken, eski devlet başkanı Vicente Fox ve Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego gibi isimler eylemlere açık destek verdi.

