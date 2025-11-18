https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/besiktas-rafa-silva-icin-yeni-kararlar-aldi-1101077416.html

Beşiktaş Rafa Silva için yeni kararlar aldı

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva'nın durumundaki belirsizlik ve tarafların yaptığı açıklamalar gündem olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim oyuncu ile... 18.11.2025

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi büyüyor. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli futbolcunun “futbolu bırakmak istiyorum” çıkışı sonrası ayrılık talebi, transfer iddiaları ve disiplinsiz tavırlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapılmıştı. Silva'nın menajerlik şirketi ise Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi planladığını duyurdu. Açıklamada "Kulüpte artan istikrarsızlık, yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişikliklerinin ardından alınan sonuçların da kötü olması, her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını arttırdı. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.Kendini odasına kapattıPortekizli futbolcunun Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giderken sabah salonda ve akşam saatlerinde sahada yapılan çalışmalara katılmadığı basına yansıdı. Rafa Silva’nın tesislerdeki odasından hiç çıkmadığı ve kendisini tamamen kapattığı aktarıldı.Sağlık kontrolü ilk adımSilva'nın bu durumu sonrasında Siyah-beyazlıların, Portekizli futbolcudan detaylı sağlık kontrolüne girmesini isteyeceği öne sürüldü. MR’ı çekilecek olan yetenekli oyuncudan herhangi bir sorun çıkmaması halinde antrenmanlara katılması istenecek.Silva bu talebi kabul etmezse tesislere noter çağrılacak ve tecrübeli oyuncunun idmanlara katılmaması kayıt altına alınacak. Siyah-beyazlı yönetim daha sonra mevcut sözleşme kapsamında Rafa Silva’ya para cezası uygulayacak.

