Avrupa'nın en i̇yi Noel pazarları: Bu yıl en çok tercih edilen tatil destinasyonları hangileri?
Avrupa’nın en iyi Noel pazarı hangisi? Yedi ülkeyi gezen ailenin sürpriz favorisi Lüksemburg oldu. Kalabalıksız, ışıl ışıl ve gerçek Noel ruhu burada.
European Best Destinations tarafından 2023 ve 2024 yıllarında üst üste Avrupa'nın En İyi Noel Pazarı seçilen Budapeşte Advent Basilica, bu yıl da zirvede konumunu koruyor. St. Stephen Bazilikası önünde 15 Kasım 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında kurulan pazar, geleneksel Macar lezzetleri ve muhteşem ışık gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Strasbourg Noel Pazarı
ise Avrupa'nın en eski ve en ünlü pazarlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Fransa'nın "Noel Başkenti" unvanını taşıyan şehirdeki pazarlar, Grande İle bölgesindeki UNESCO
Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi binalar arasında kuruluyor. 1570 yılından bu yana devam eden gelenek, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor.
Almanya ve Avusturya'da Noel coşkusu
Almanya, Avrupa'da en çok Noel pazarı kurulan ülke olma özelliğini koruyor ve 150'yi aşkın pazara ev sahipliği yapıyor. Münih Marienplatz Meydanı'ndaki pazar, tarihi binalar ve görkemli katedrallerle çevrili konumuyla kartpostallık görüntüler sunuyor.
Viyana Noel pazarları
hem atmosfer hem de yeme içme çeşitliliği açısından en güzel Avrupa pazarları arasında gösteriliyor. İlk Noel pazarının tarihinin 1200'lü yıllara dayandığı Viyana'da
, Rathausplatz'taki Christkindlmarkt her yıl binlerce turisti kendine çekiyor.
Vizesiz yılbaşı rotaları yoğun i̇lgi görüyor
Vizesiz yılbaşı tatili
arayanlar için Arnavutluk
, Bosna-Hersek
, Kosova
, Kuzey Makedonya
ve Sırbistan gibi Balkan
rotaları 90 güne kadar konaklama imkanı tanıyor. Turizm analistlerine göre yılbaşı tatili
için en uygun fiyat-performans rotalarını Balkan şehirleri oluşturuyor.
Belgrad
, Knez Mihailova Caddesi boyunca kurulan pazarıyla rengarenk tezgahları ve mis kokulu yiyecekleriyle öne çıkıyor. 2019 yılında Avrupa'nın en iyi Noel pazarları arasına giren Novi Sad
ise "Novosadski Zimzolend" kış festivaliyle ilgi görüyor.
2025 Noel pazarları tarihleri
Almanya Noel pazarları
tarihleri şu şekilde açıklandı: Berlin
25 Kasım-31 Aralık, Köln
18 Kasım-23 Aralık, Nürnberg
29 Kasım-24 Aralık, Münih 25 Kasım-23 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.
Tallinn, Orta Çağ atmosferiyle birleşen Noel pazarı deneyimini 21 Kasım – 27 Aralık 2025 tarihleri arasında sunuyor. Prag Old Town Square Noel Pazarı ise 25 metrelik dev Noel ağacı ve Astronomik Saat Kulesi manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
Her şehrin tadında bir lezzet yolculuğu
Mainz
’da kartoffelpuffer
(patates kızartması)
Prag
’da klobása
(Çek sosisi)
Budapeşte’de langos
(kızarmış ekmek)
Çocuklar için çikolata kaplı meyveler
Tarihi katedraller, el yapımı ürünler ve Noel atmosferi
Yemeklerin yanı sıra Avrupa’nın görsel şöleni de dikkat çekici:
Mainz
’da bin yıllık katedralin yanında yer alan el oyması, gerçek boyutlu nativity sahnesi
Nürnberg
’de çocuklara özel pazar alanı ve melodili oyuncaklar
Budapeşte
ve Bratislava’da
su renkli tablolar, seramikler, el yapımı takılar
Tatil tercihlerinde öne çıkan ülkeler
2024 yılında en çok tercih edilen yurtdışı yılbaşı turları
arasında Paris
, Amsterdam
, Roma
, Viyana ve Prag
gibi şehirler yer alıyor.Tatil planlayanların en çok gezdiği ülkelerin başında Yunanistan gelirken, en çok talep alan yurt dışı turu Dubai
olarak belirlendi.
Türkiye de bu dönemde yabancı turistlerin gözdesi haline geliyor; sektör temsilcileri Noel tatili süresince yaklaşık 1 milyon yabancı turistin ülkeye gelmesini bekliyor.
Aşırı kalabalık: Londra ve Prag hayal kırıklığı yaratıyor
Büyüleyici pazarların yanında olumsuz deneyimler de oluyor. Özellikle büyük şehirlerde aşırı turist kalabalığı, tatili çekilmez kılabiliyor:
Londra Leicester Square ve Covent Garden
, adım atmanın bile zor olduğu derecede kalabalık olabiliyor.
Prag’ın Eski Şehir Meydanı
, astronomik saat ve pazar kalabalığının birleşmesiyle nefes alınmaz hale geliyor.
Lüksemburg en rahat Noel pazarı
Lüksemburg'ta sakinlik, düzen ve gerçek bir Noel ruhu bulunuyor. Şehir, UNESCO listeli yapıları, dik vadileri ve ücretsiz panoramik asansörü ile etkileyici bir keşfe dönüşüyor. Winterlights Festivali ise adeta rüya gibi.
El yapımı ürünlerle dolu küçük ahşap kulübeler
Ücretsiz tramvayla kolay ulaşım
Sıfır kuyruk, sıfır itiş kakış
Noel pazarlarında dikkat edilmesi gerekenler
Noel pazarları
genellikle Kasım ayının son haftasından başlayarak Ocak
ayının ilk günlerine kadar devam ediyor. Hafta sonları ve akşamüstü saatlerinin çok yoğun olduğu pazarlarda, hafta içi gündüz ziyaretleri daha keyifli bir deneyim sunuyor. Konaklama fiyatlarının Aralık
ayında hızla yükseldiği belirtilirken, erken rezervasyon yapılması öneriliyor.