Avrupa'nın en i̇yi Noel pazarları: Bu yıl en çok tercih edilen tatil destinasyonları hangileri?

Avrupa’nın en iyi Noel pazarı hangisi? Yedi ülkeyi gezen ailenin sürpriz favorisi Lüksemburg oldu. Kalabalıksız, ışıl ışıl ve gerçek Noel ruhu burada.

European Best Destinations tarafından 2023 ve 2024 yıllarında üst üste Avrupa'nın En İyi Noel Pazarı seçilen Budapeşte Advent Basilica, bu yıl da zirvede konumunu koruyor. St. Stephen Bazilikası önünde 15 Kasım 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında kurulan pazar, geleneksel Macar lezzetleri ve muhteşem ışık gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Strasbourg Noel Pazarı ise Avrupa'nın en eski ve en ünlü pazarlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Fransa'nın "Noel Başkenti" unvanını taşıyan şehirdeki pazarlar, Grande İle bölgesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi binalar arasında kuruluyor. 1570 yılından bu yana devam eden gelenek, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Almanya ve Avusturya'da Noel coşkusuAlmanya, Avrupa'da en çok Noel pazarı kurulan ülke olma özelliğini koruyor ve 150'yi aşkın pazara ev sahipliği yapıyor. Münih Marienplatz Meydanı'ndaki pazar, tarihi binalar ve görkemli katedrallerle çevrili konumuyla kartpostallık görüntüler sunuyor.Viyana Noel pazarları hem atmosfer hem de yeme içme çeşitliliği açısından en güzel Avrupa pazarları arasında gösteriliyor. İlk Noel pazarının tarihinin 1200'lü yıllara dayandığı Viyana'da, Rathausplatz'taki Christkindlmarkt her yıl binlerce turisti kendine çekiyor. Vizesiz yılbaşı rotaları yoğun i̇lgi görüyorVizesiz yılbaşı tatili arayanlar için Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi Balkan rotaları 90 güne kadar konaklama imkanı tanıyor. Turizm analistlerine göre yılbaşı tatili için en uygun fiyat-performans rotalarını Balkan şehirleri oluşturuyor.Belgrad, Knez Mihailova Caddesi boyunca kurulan pazarıyla rengarenk tezgahları ve mis kokulu yiyecekleriyle öne çıkıyor. 2019 yılında Avrupa'nın en iyi Noel pazarları arasına giren Novi Sad ise "Novosadski Zimzolend" kış festivaliyle ilgi görüyor. 2025 Noel pazarları tarihleriAlmanya Noel pazarları tarihleri şu şekilde açıklandı: Berlin 25 Kasım-31 Aralık, Köln 18 Kasım-23 Aralık, Nürnberg 29 Kasım-24 Aralık, Münih 25 Kasım-23 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tallinn, Orta Çağ atmosferiyle birleşen Noel pazarı deneyimini 21 Kasım – 27 Aralık 2025 tarihleri arasında sunuyor. Prag Old Town Square Noel Pazarı ise 25 metrelik dev Noel ağacı ve Astronomik Saat Kulesi manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Her şehrin tadında bir lezzet yolculuğuTarihi katedraller, el yapımı ürünler ve Noel atmosferiYemeklerin yanı sıra Avrupa’nın görsel şöleni de dikkat çekici:Tatil tercihlerinde öne çıkan ülkeler2024 yılında en çok tercih edilen yurtdışı yılbaşı turları arasında Paris, Amsterdam, Roma, Viyana ve Prag gibi şehirler yer alıyor.Tatil planlayanların en çok gezdiği ülkelerin başında Yunanistan gelirken, en çok talep alan yurt dışı turu Dubai olarak belirlendi. Türkiye de bu dönemde yabancı turistlerin gözdesi haline geliyor; sektör temsilcileri Noel tatili süresince yaklaşık 1 milyon yabancı turistin ülkeye gelmesini bekliyor.Aşırı kalabalık: Londra ve Prag hayal kırıklığı yaratıyorBüyüleyici pazarların yanında olumsuz deneyimler de oluyor. Özellikle büyük şehirlerde aşırı turist kalabalığı, tatili çekilmez kılabiliyor:Lüksemburg en rahat Noel pazarı Lüksemburg'ta sakinlik, düzen ve gerçek bir Noel ruhu bulunuyor. Şehir, UNESCO listeli yapıları, dik vadileri ve ücretsiz panoramik asansörü ile etkileyici bir keşfe dönüşüyor. Winterlights Festivali ise adeta rüya gibi.Noel pazarlarında dikkat edilmesi gerekenlerNoel pazarları genellikle Kasım ayının son haftasından başlayarak Ocak ayının ilk günlerine kadar devam ediyor. Hafta sonları ve akşamüstü saatlerinin çok yoğun olduğu pazarlarda, hafta içi gündüz ziyaretleri daha keyifli bir deneyim sunuyor. Konaklama fiyatlarının Aralık ayında hızla yükseldiği belirtilirken, erken rezervasyon yapılması öneriliyor.

