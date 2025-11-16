https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/genclerde-kanser-artisinin-bas-suphelisi-belli-oldu-ultra-islenmis-gidalara-dikkat-1101035711.html
Gençlerde kanser artışının baş şüphelisi belli oldu: Ultra işlenmiş gıdalara dikkat
Gençlerde kanser artışının baş şüphelisi belli oldu: Ultra işlenmiş gıdalara dikkat
Sputnik Türkiye
Yapılan araştırmada özellikle genç kadınlarda kolon kanserinin en büyük sebeplerinden birinin işlenmiş gıdalar olduğu öğrenildi. Çok işlenmiş gıda tüketen kadınlarda kanser oranı, daha az tüketenlere göre yüzde 45 daha fazla.
2025-11-16T10:22+0300
2025-11-16T10:22+0300
2025-11-16T10:22+0300
sağlik
kanser
aşırı işlenmiş gıdalar (upf)
sağlık
gıda
şeker
tuz
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098368635_0:91:709:490_1920x0_80_0_0_2794eeedccd845ce6fd9823a2e1dfb68.jpg
Bilim insanları, son yıllarda dünya genelinde 50 yaş altı kolon ve rektum kanseri vakalarının yükselişe geçtiğine dikkat çekiyor. Aynı dönemde ultra işlenmiş gıdaların günlük beslenmedeki payının hızla arttığı hatırlatıldı. 20 yıllık veriden çarpıcı bulgular ABD’de 29 binden fazla kadının beslenme alışkanlıkları ve endoskopi sonuçları incelendi. Araştırmada, en fazla ultra işlenmiş gıda tüketen kadınların, en az tüketenlere göre yüzde 45 daha yüksek polip riskine sahip olduğu aktarıldı. Bu poliplerin bir kısmının yıllar içinde kansere dönüşebildiği belirtildi. Sadece şeker ve tuz değil Araştırmacılar, bu gıdaların şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının yüksek olduğunu, aynı zamanda katkı maddeleri içerdiğini hatırlattı. Buna rağmen çalışma, doğrudan “neden-sonuç” ilişkisini kanıtlamıyor. Farklı yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin de etkisi araştırılmaya devam ediyor.En çok tüketilen ürünler Kadınların en yoğun tükettiği ultra işlenmiş ürünler arasında paketli ekmek ve kahvaltılık ürünler, soslar, sürülebilir ürünler, şekerli veya yapay tatlandırıcılı içecekler bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/evdeki-gizli-zehir-siradan-bir-kimyasal-karaciger-hastaligi-riskini-uce-katliyor-1100970885.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098368635_0:80:709:612_1920x0_80_0_0_992f05ea0e3229b4595899426d67f6ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kanser, kolon kanseri, genç kadın, kanser sebebi, işlenmiş gıda, besin, araştırma, paketli ürünler
kanser, kolon kanseri, genç kadın, kanser sebebi, işlenmiş gıda, besin, araştırma, paketli ürünler
Gençlerde kanser artışının baş şüphelisi belli oldu: Ultra işlenmiş gıdalara dikkat
Yeni bir araştırma, paketli atıştırmalıklar, hazır yemekler ve şekerli içecekler gibi ultra işlenmiş gıdaların kadınlarda kanser öncülü polip riskini ciddi ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, genç yaşta görülen kolon kanserlerindeki artışla paralellik olduğunu aktardı.
Bilim insanları, son yıllarda dünya genelinde 50 yaş altı kolon ve rektum kanseri vakalarının yükselişe geçtiğine dikkat çekiyor. Aynı dönemde ultra işlenmiş gıdaların günlük beslenmedeki payının hızla arttığı hatırlatıldı.
20 yıllık veriden çarpıcı bulgular
ABD’de 29 binden fazla kadının beslenme alışkanlıkları ve endoskopi sonuçları incelendi. Araştırmada, en fazla ultra işlenmiş gıda tüketen kadınların, en az tüketenlere göre yüzde 45 daha yüksek polip riskine sahip olduğu aktarıldı. Bu poliplerin bir kısmının yıllar içinde kansere dönüşebildiği belirtildi.
Sadece şeker ve tuz değil
Araştırmacılar, bu gıdaların şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının yüksek olduğunu, aynı zamanda katkı maddeleri içerdiğini hatırlattı. Buna rağmen çalışma, doğrudan “neden-sonuç” ilişkisini kanıtlamıyor. Farklı yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin de etkisi araştırılmaya devam ediyor.
Kadınların en yoğun tükettiği ultra işlenmiş ürünler arasında paketli ekmek ve kahvaltılık ürünler, soslar, sürülebilir ürünler, şekerli veya yapay tatlandırıcılı içecekler bulunuyor.