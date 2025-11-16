Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/genclerde-kanser-artisinin-bas-suphelisi-belli-oldu-ultra-islenmis-gidalara-dikkat-1101035711.html
Gençlerde kanser artışının baş şüphelisi belli oldu: Ultra işlenmiş gıdalara dikkat
Gençlerde kanser artışının baş şüphelisi belli oldu: Ultra işlenmiş gıdalara dikkat
Sputnik Türkiye
Yapılan araştırmada özellikle genç kadınlarda kolon kanserinin en büyük sebeplerinden birinin işlenmiş gıdalar olduğu öğrenildi. Çok işlenmiş gıda tüketen kadınlarda kanser oranı, daha az tüketenlere göre yüzde 45 daha fazla.
2025-11-16T10:22+0300
2025-11-16T10:22+0300
sağlik
kanser
aşırı işlenmiş gıdalar (upf)
sağlık
gıda
şeker
tuz
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098368635_0:91:709:490_1920x0_80_0_0_2794eeedccd845ce6fd9823a2e1dfb68.jpg
Bilim insanları, son yıllarda dünya genelinde 50 yaş altı kolon ve rektum kanseri vakalarının yükselişe geçtiğine dikkat çekiyor. Aynı dönemde ultra işlenmiş gıdaların günlük beslenmedeki payının hızla arttığı hatırlatıldı. 20 yıllık veriden çarpıcı bulgular ABD’de 29 binden fazla kadının beslenme alışkanlıkları ve endoskopi sonuçları incelendi. Araştırmada, en fazla ultra işlenmiş gıda tüketen kadınların, en az tüketenlere göre yüzde 45 daha yüksek polip riskine sahip olduğu aktarıldı. Bu poliplerin bir kısmının yıllar içinde kansere dönüşebildiği belirtildi. Sadece şeker ve tuz değil Araştırmacılar, bu gıdaların şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının yüksek olduğunu, aynı zamanda katkı maddeleri içerdiğini hatırlattı. Buna rağmen çalışma, doğrudan “neden-sonuç” ilişkisini kanıtlamıyor. Farklı yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin de etkisi araştırılmaya devam ediyor.En çok tüketilen ürünler Kadınların en yoğun tükettiği ultra işlenmiş ürünler arasında paketli ekmek ve kahvaltılık ürünler, soslar, sürülebilir ürünler, şekerli veya yapay tatlandırıcılı içecekler bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/evdeki-gizli-zehir-siradan-bir-kimyasal-karaciger-hastaligi-riskini-uce-katliyor-1100970885.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098368635_0:80:709:612_1920x0_80_0_0_992f05ea0e3229b4595899426d67f6ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kanser, kolon kanseri, genç kadın, kanser sebebi, işlenmiş gıda, besin, araştırma, paketli ürünler
kanser, kolon kanseri, genç kadın, kanser sebebi, işlenmiş gıda, besin, araştırma, paketli ürünler

Gençlerde kanser artışının baş şüphelisi belli oldu: Ultra işlenmiş gıdalara dikkat

10:22 16.11.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturUltra işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı
Ultra işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni bir araştırma, paketli atıştırmalıklar, hazır yemekler ve şekerli içecekler gibi ultra işlenmiş gıdaların kadınlarda kanser öncülü polip riskini ciddi ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, genç yaşta görülen kolon kanserlerindeki artışla paralellik olduğunu aktardı.
Bilim insanları, son yıllarda dünya genelinde 50 yaş altı kolon ve rektum kanseri vakalarının yükselişe geçtiğine dikkat çekiyor. Aynı dönemde ultra işlenmiş gıdaların günlük beslenmedeki payının hızla arttığı hatırlatıldı.

20 yıllık veriden çarpıcı bulgular

ABD’de 29 binden fazla kadının beslenme alışkanlıkları ve endoskopi sonuçları incelendi. Araştırmada, en fazla ultra işlenmiş gıda tüketen kadınların, en az tüketenlere göre yüzde 45 daha yüksek polip riskine sahip olduğu aktarıldı. Bu poliplerin bir kısmının yıllar içinde kansere dönüşebildiği belirtildi.

Sadece şeker ve tuz değil

Araştırmacılar, bu gıdaların şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının yüksek olduğunu, aynı zamanda katkı maddeleri içerdiğini hatırlattı. Buna rağmen çalışma, doğrudan “neden-sonuç” ilişkisini kanıtlamıyor. Farklı yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin de etkisi araştırılmaya devam ediyor.

En çok tüketilen ürünler

Kadınların en yoğun tükettiği ultra işlenmiş ürünler arasında paketli ekmek ve kahvaltılık ürünler, soslar, sürülebilir ürünler, şekerli veya yapay tatlandırıcılı içecekler bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
SAĞLIK
Evdeki gizli zehir: Sıradan bir kimyasal, karaciğer hastalığı riskini üçe katlıyor
13 Kasım, 16:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала