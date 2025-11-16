https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/genclerde-kanser-artisinin-bas-suphelisi-belli-oldu-ultra-islenmis-gidalara-dikkat-1101035711.html

Gençlerde kanser artışının baş şüphelisi belli oldu: Ultra işlenmiş gıdalara dikkat

Yapılan araştırmada özellikle genç kadınlarda kolon kanserinin en büyük sebeplerinden birinin işlenmiş gıdalar olduğu öğrenildi. Çok işlenmiş gıda tüketen kadınlarda kanser oranı, daha az tüketenlere göre yüzde 45 daha fazla.

Bilim insanları, son yıllarda dünya genelinde 50 yaş altı kolon ve rektum kanseri vakalarının yükselişe geçtiğine dikkat çekiyor. Aynı dönemde ultra işlenmiş gıdaların günlük beslenmedeki payının hızla arttığı hatırlatıldı. 20 yıllık veriden çarpıcı bulgular ABD’de 29 binden fazla kadının beslenme alışkanlıkları ve endoskopi sonuçları incelendi. Araştırmada, en fazla ultra işlenmiş gıda tüketen kadınların, en az tüketenlere göre yüzde 45 daha yüksek polip riskine sahip olduğu aktarıldı. Bu poliplerin bir kısmının yıllar içinde kansere dönüşebildiği belirtildi. Sadece şeker ve tuz değil Araştırmacılar, bu gıdaların şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının yüksek olduğunu, aynı zamanda katkı maddeleri içerdiğini hatırlattı. Buna rağmen çalışma, doğrudan “neden-sonuç” ilişkisini kanıtlamıyor. Farklı yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin de etkisi araştırılmaya devam ediyor.En çok tüketilen ürünler Kadınların en yoğun tükettiği ultra işlenmiş ürünler arasında paketli ekmek ve kahvaltılık ürünler, soslar, sürülebilir ürünler, şekerli veya yapay tatlandırıcılı içecekler bulunuyor.

