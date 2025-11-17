Avrupa Komisyonu, Kiev’e kredi İçin 243 milyar dolarlık Rus varlıklarının kullanılmasını önerdi

Merkezi Menkul Kıymet Depolarını kapsamak, 185 milyar euroya kadar bir miktarı mümkün kılarken, Rusya’ya ait devlet varlıklarını elinde bulunduran tüm finansal kurumları kapsayacak şekilde genişletmek toplam maksimumu yaklaşık 210 milyar euroya çıkarır.

2026 ve 2027 yıllarında Ukrayna’ya aktarılacak miktarlar diğer seçeneklerden yüksek olmayacak olsa da, tam miktar için bir garanti sağlanması, özellikle bütçe dışı askeri ihtiyaçlar için, Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayacak orta vadeli bir çerçevenin kurulmasına olanak tanıyacaktır.