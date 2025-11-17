https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/avrupa-komisyonu-kieve-kredi-icin-243-milyar-dolarlik-rus-varliklarinin-kullanilmasini-onerdi-1101070891.html
Avrupa Komisyonu, Kiev’e kredi İçin 243 milyar dolarlık Rus varlıklarının kullanılmasını önerdi
Avrupa Komisyonu, Kiev’e kredi İçin 243 milyar dolarlık Rus varlıklarının kullanılmasını önerdi
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in pazartesi günü AB liderlerine gönderdiği mektubuna göre, Kiev’e kredi sağlama seçeneklerinden biri olarak AB... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T19:57+0300
2025-11-17T19:57+0300
2025-11-17T19:57+0300
dünya
avrupa komisyonu
ukrayna
dondurulmuş rus varlıkları
haberler
avrupa
kiev
ab
abd
politico
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081620256_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13a5a506f3437d258984384ff16dc033.jpg
ABD merkezli Politico tarafından yayınlanan mektuba göre, Avrupa Komisyonu, Rus varlıklarını Ukrayna’ya aktarmak için üç yöntem öngörüyor:Mektupta şu ifadeler yer alıyor:Rusya Dışişleri Bakanlığı: HırsızlıkRusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirerek, AB'nin sadece şahıs fonlarını değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/szijjarto-brukselin-ukraynayi-abye-alma-israri-ukrayna-mafyasini-ve-savasi-ithal-etmek-anlamina-1101032460.html
ukrayna
kiev
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081620256_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_bca7e6e5d3ea54c5e3863ed01ea08d3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa komisyonu, ukrayna, dondurulmuş rus varlıkları, haberler, avrupa, kiev, ab, abd, politico
avrupa komisyonu, ukrayna, dondurulmuş rus varlıkları, haberler, avrupa, kiev, ab, abd, politico
Avrupa Komisyonu, Kiev’e kredi İçin 243 milyar dolarlık Rus varlıklarının kullanılmasını önerdi
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in pazartesi günü AB liderlerine gönderdiği mektubuna göre, Kiev’e kredi sağlama seçeneklerinden biri olarak AB ülkelerinin 210 milyar euro (243 milyar dolar) değerindeki Rus immobilize varlıklarını teminat olarak kullanmasını öneriyor.
ABD merkezli Politico tarafından yayınlanan mektuba göre, Avrupa Komisyonu, Rus varlıklarını Ukrayna’ya aktarmak için üç yöntem öngörüyor:
Hibe yoluyla, AB ortak borçlanmasıyla veya Rusya’nın immobilize varlıklarının kullanılmasıyla.
Mektupta şu ifadeler yer alıyor:
Merkezi Menkul Kıymet Depolarını kapsamak, 185 milyar euroya kadar bir miktarı mümkün kılarken, Rusya’ya ait devlet varlıklarını elinde bulunduran tüm finansal kurumları kapsayacak şekilde genişletmek toplam maksimumu yaklaşık 210 milyar euroya çıkarır.
2026 ve 2027 yıllarında Ukrayna’ya aktarılacak miktarlar diğer seçeneklerden yüksek olmayacak olsa da, tam miktar için bir garanti sağlanması, özellikle bütçe dışı askeri ihtiyaçlar için, Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayacak orta vadeli bir çerçevenin kurulmasına olanak tanıyacaktır.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Hırsızlık
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirerek, AB'nin sadece şahıs fonlarını değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını ifade etmişti.