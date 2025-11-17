Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zaharova'dan Pistorius'a: 'Artık saldırganın kim olduğuna dair şüphe yok'
Zaharova'dan Pistorius'a: 'Artık saldırganın kim olduğuna dair şüphe yok'
Almanya Savunma Bakanı Pistorius'un Rusya ile NATO arasındaki olası savaşla ilgili tarih vermesi, Moskova'da tepkiyle karşılandı. 17.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2029 yılında Rusya ile NATO arasında savaş çıkacağını belirten Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a tepki gösterdi.Sputnik'e demeç veren Zaharova, Pistorius'un sözlerini eleştirerek "Artık saldırganın kim olduğuna dair şüphe yok" ifadelerini kullandı.Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği röportajda, İttifak ile Rusya arasında 2029 yılında bir savaş başlayabileceğini söylemişti.Bazı uzmanların savaşın 2028 yılında başlamasını dahi mümkün gördüğünü kaydeden Pistorius, çeşitli askeri uzmanların ise 'son barışçıl yazımızı' geçirdiği görüşünde olduğunu da ifade etti.Almanya'nın da aralarında bulunduğu Batılı ülkeler, Ukrayna'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'yı saldırgan ülke olarak niteliyor ve Moskova'nın tüm bu sürecin sorumlusu olduğunu iddia ediyor.Rus tarafı ise, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın Rusya'ya yönelik stratejik tehditler nedeniyle başlatıldığını ve Kiev'den yükselen tehditlerin arkasında Batılı ülkelerin bulunduğunu vurguluyor.
Zaharova'dan Pistorius'a: 'Artık saldırganın kim olduğuna dair şüphe yok'

Almanya Savunma Bakanı Pistorius'un Rusya ile NATO arasındaki olası savaşla ilgili tarih vermesi, Moskova'da tepkiyle karşılandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2029 yılında Rusya ile NATO arasında savaş çıkacağını belirten Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a tepki gösterdi.

Sputnik'e demeç veren Zaharova, Pistorius'un sözlerini eleştirerek "Artık saldırganın kim olduğuna dair şüphe yok" ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği röportajda, İttifak ile Rusya arasında 2029 yılında bir savaş başlayabileceğini söylemişti.

Bazı uzmanların savaşın 2028 yılında başlamasını dahi mümkün gördüğünü kaydeden Pistorius, çeşitli askeri uzmanların ise 'son barışçıl yazımızı' geçirdiği görüşünde olduğunu da ifade etti.

Almanya'nın da aralarında bulunduğu Batılı ülkeler, Ukrayna'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'yı saldırgan ülke olarak niteliyor ve Moskova'nın tüm bu sürecin sorumlusu olduğunu iddia ediyor.

Rus tarafı ise, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın Rusya'ya yönelik stratejik tehditler nedeniyle başlatıldığını ve Kiev'den yükselen tehditlerin arkasında Batılı ülkelerin bulunduğunu vurguluyor.
