Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2029 yılında Rusya ile NATO arasında savaş çıkacağını belirten Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a tepki gösterdi.



Sputnik'e demeç veren Zaharova, Pistorius'un sözlerini eleştirerek "Artık saldırganın kim olduğuna dair şüphe yok" ifadelerini kullandı.



Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği röportajda, İttifak ile Rusya arasında 2029 yılında bir savaş başlayabileceğini söylemişti.



Bazı uzmanların savaşın 2028 yılında başlamasını dahi mümkün gördüğünü kaydeden Pistorius, çeşitli askeri uzmanların ise 'son barışçıl yazımızı' geçirdiği görüşünde olduğunu da ifade etti.



Almanya'nın da aralarında bulunduğu Batılı ülkeler, Ukrayna'da yaşanan çatışmalar nedeniyle Rusya'yı saldırgan ülke olarak niteliyor ve Moskova'nın tüm bu sürecin sorumlusu olduğunu iddia ediyor.



Rus tarafı ise, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın Rusya'ya yönelik stratejik tehditler nedeniyle başlatıldığını ve Kiev'den yükselen tehditlerin arkasında Batılı ülkelerin bulunduğunu vurguluyor.