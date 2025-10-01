https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/universite-3-yilda-bitirilebilecek-basarili-olanlar-kisa-surede-mezun-olacak-1099818954.html
Üniversite 3 yılda bitirilebilecek: Başarılı olanlar kısa sürede mezun olacak
Üniversite 3 yılda bitirilebilecek: Başarılı olanlar kısa sürede mezun olacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, başarılı olan öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini bitirebilecekleri bir düzenleme yapacaklarını bildirdi. 01.10.2025
Üniversiteyi 3 yılda bitirebilmeyi sağlayan bir düzenleme geliyor.YÖK Başkanı Özvar 3 yılda üniversite düzenlemesinden bahsetti:Üniversite kaç yıl sürüyor?2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44.maddesinin C fıkrası gereğince 4 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 7 yıl, 5 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 8 yıl, 6 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 9 yıl, ön lisans programlarında azami öğrenim süresi 4 yıldır.
Üniversite 3 yılda bitirilebilecek: Başarılı olanlar kısa sürede mezun olacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, başarılı olan öğrencilerin 3 yılda üniversitelerini bitirebilecekleri bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.
Üniversiteyi 3 yılda bitirebilmeyi sağlayan bir düzenleme geliyor.
YÖK Başkanı Özvar 3 yılda üniversite düzenlemesinden bahsetti:
"Üniversitelerimizde arzu eden öğrencilerimiz başarılı olduğu takdirde daha kısa süre içerisinde yani 3 yılda bitirebilecekleri bir düzenlemeyi gerçekleştireceğimizi paylaşmayı arzu ederim. Burada hiç şüphe yok ki Türkiye'deki yükseköğretim kalite standartlarından asla taviz vermeden bunu yapmak isteyeceğimizi de bu vesileyle dile getirmek isterim. Bunun ayrıntılarını inşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."
Üniversite kaç yıl sürüyor?
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44.maddesinin C fıkrası gereğince 4 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 7 yıl, 5 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 8 yıl, 6 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 9 yıl, ön lisans programlarında azami öğrenim süresi 4 yıldır.