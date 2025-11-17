https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/yedi-kocali-hurmuz-muzikali-davalik-oldu-unlu-sarkicidan-bir-telefonla-isten-cikarildim-iddiasi-1101053766.html

Yedi Kocalı Hürmüz müzikali davalık oldu: Ünlü şarkıcıdan 'bir telefonla işten çıkarıldım' iddiası

Yedi Kocalı Hürmüz müzikali davalık oldu: Ünlü şarkıcıdan 'bir telefonla işten çıkarıldım' iddiası

Sputnik Türkiye

Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde yer alan ünlü şarkıcı Mine Koşan, hiçbir gerekçe gösterilmeden bir telefonla işten çıkarıldığı iddiasıyla dava açtı.

Başrolünde Çağla Şikel'in yer aldığı ve yönetmenliğini Müjdat Gezen'in yaptığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali davalık oldu. Ünlü şarkıcı Mine Koşan, kendisine hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla işten çıkarıldığı iddiasıyla dava açtı. Hiçbir gerekçe sunulmadan telefonla işten çıkarıldı iddiası Koşan'in müzikalde düzenli olarak sahneye çıkmasına rağmen yapımcı tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan 'telefonla' kadrodan çıkarıldığını belirten ünlü şarkıcının avukatı Halil Çelik, ünlü ismin mağduriyetinin giderilmesi için yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

