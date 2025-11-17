Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/yedi-kocali-hurmuz-muzikali-davalik-oldu-unlu-sarkicidan-bir-telefonla-isten-cikarildim-iddiasi-1101053766.html
Yedi Kocalı Hürmüz müzikali davalık oldu: Ünlü şarkıcıdan 'bir telefonla işten çıkarıldım' iddiası
Yedi Kocalı Hürmüz müzikali davalık oldu: Ünlü şarkıcıdan 'bir telefonla işten çıkarıldım' iddiası
Sputnik Türkiye
Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde yer alan ünlü şarkıcı Mine Koşan, hiçbir gerekçe gösterilmeden bir telefonla işten çıkarıldığı iddiasıyla dava açtı. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T10:59+0300
2025-11-17T10:59+0300
yaşam
müjdat gezen
çağla şikel
yedi kocalı hürmüz
mine koşan
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101053613_0:52:1099:670_1920x0_80_0_0_80efd192b541d735e3b6bccd1c95321f.jpg
Başrolünde Çağla Şikel'in yer aldığı ve yönetmenliğini Müjdat Gezen'in yaptığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali davalık oldu. Ünlü şarkıcı Mine Koşan, kendisine hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla işten çıkarıldığı iddiasıyla dava açtı. Hiçbir gerekçe sunulmadan telefonla işten çıkarıldı iddiası Koşan'in müzikalde düzenli olarak sahneye çıkmasına rağmen yapımcı tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan 'telefonla' kadrodan çıkarıldığını belirten ünlü şarkıcının avukatı Halil Çelik, ünlü ismin mağduriyetinin giderilmesi için yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/unlu-sunucu-ece-vahapoglundan-uzen-haber-iki-aydir-kanserle-mucadele-ediyorum-1101010255.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101053613_0:0:1099:825_1920x0_80_0_0_2b71914b208ee8d290678ee127c5fede.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
müjdat gezen, çağla şikel, yedi kocalı hürmüz, mine koşan, dava
müjdat gezen, çağla şikel, yedi kocalı hürmüz, mine koşan, dava

Yedi Kocalı Hürmüz müzikali davalık oldu: Ünlü şarkıcıdan 'bir telefonla işten çıkarıldım' iddiası

10:59 17.11.2025
Mine Koşan sosyal medya
Mine Koşan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
Abone ol
Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinde yer alan ünlü şarkıcı Mine Koşan, hiçbir gerekçe gösterilmeden bir telefonla işten çıkarıldığı iddiasıyla dava açtı.
Başrolünde Çağla Şikel'in yer aldığı ve yönetmenliğini Müjdat Gezen'in yaptığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali davalık oldu. Ünlü şarkıcı Mine Koşan, kendisine hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla işten çıkarıldığı iddiasıyla dava açtı.

Hiçbir gerekçe sunulmadan telefonla işten çıkarıldı iddiası

Koşan'in müzikalde düzenli olarak sahneye çıkmasına rağmen yapımcı tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan 'telefonla' kadrodan çıkarıldığını belirten ünlü şarkıcının avukatı Halil Çelik, ünlü ismin mağduriyetinin giderilmesi için yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.
Ece Vahapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
YAŞAM
Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu'ndan üzen haber: 'İki aydır kanserle mücadele ediyorum'
14 Kasım, 16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала