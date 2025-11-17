Yedi Kocalı Hürmüz müzikali davalık oldu: Ünlü şarkıcıdan 'bir telefonla işten çıkarıldım' iddiası

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/yedi-kocali-hurmuz-muzikali-davalik-oldu-unlu-sarkicidan-bir-telefonla-isten-cikarildim-iddiasi-1101053766.html
Başrolünde Çağla Şikel'in yer aldığı ve yönetmenliğini Müjdat Gezen'in yaptığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikali davalık oldu. Ünlü şarkıcı Mine Koşan, kendisine hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla işten çıkarıldığı iddiasıyla dava açtı. Hiçbir gerekçe sunulmadan telefonla işten çıkarıldı iddiası Koşan'in müzikalde düzenli olarak sahneye çıkmasına rağmen yapımcı tarafından herhangi bir gerekçe sunulmadan 'telefonla' kadrodan çıkarıldığını belirten ünlü şarkıcının avukatı Halil Çelik, ünlü ismin mağduriyetinin giderilmesi için yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.
