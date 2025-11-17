https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/voleybolun-efsane-isimleri-arasinda-survivora-katilacak-yeni-isim-belli-oldu-1101060716.html

Survivor 2026'nın yeni yarışmacısı milli voleybolcu Meryem Boz oldu: Mavi Şimşek olarak tanınıyor

Survivor 2026'nın yeni yarışmacısı milli voleybolcu Meryem Boz oldu: Mavi Şimşek olarak tanınıyor

Survivor 2026 yarışmasına katılacak yeni isim milli voleybolcu Meryem Boz oldu. Voleybolun efsane isimleri arasında yer alan Boz, Tokyo'da 'en değerli sporcu'...

Survivor 2026 Yarışması'na katılacak yeni ismi yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, voleybolun efsane isimleri arasında yer alan ve Türk milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile 'turnuvanın en değerli oyuncusu' seçilen Meryem Boz'un yarışmaya katılacağını duyurdu. Efsane voleybolcu olarak tanınıyorAcun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "'Milli voleybolcumuz Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı. Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat gibi ünlü isimlerin katılacağı açıklanmıştı. Meryem Boz kimdir?Mavi Şimşek olarak tanınan Meryem Boz, 3 Şubat 1988 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Boz, Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu çok sayıda takımda görev aldı.

