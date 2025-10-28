https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/rusya-dis-istihbarat-servisi-macron-ukraynaya-askeri-mudahale-hayali-kuruyor-1100537552.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Macron, Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kuruyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Macron, Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kuruyor

Sputnik Türkiye

Rus Dış İstihbarat Servisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğunu vurguladı. 28.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-28T11:31+0300

2025-10-28T11:31+0300

2025-10-28T11:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

fransa

emmanuel macron

rusya

askeri müdahale

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968651_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_5780296eb065421c5b54b73729b133b6.png

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğunu ve askeri lider olarak tarihe geçme umudunu kaybetmediğini belirtti.Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın Macron'un emriyle, Kiev rejimini desteklemek üzere Ukrayna'ya 2 bin asker ve subaydan oluşan askeri birlik konuşlandırmaya hazırlandığını kaydeden SVR, "Birliğin bel kemiğini, başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, Fransız Yabancı Lejyonu'na bağlı taarruz birlikleri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.SVR, lejyonerlerin şu anda Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerinde konuşlanmış durumda olduklarının ve yoğun bir muharebe eğitimi aldıklarının, daha sonra Ukrayna topraklarına sevk edilmelerinin planlandığının altını çizdi.Fransa'nın yaralıları barındırmak için hızla yüzlerce ek yatak kapasitesi oluşturmaya başladığını aktaran SVR, "Bilgi sızması halinde Fransa, bunun seferber edilen Ukraynalı askerleri eğitmek için Ukrayna'ya gönderilen küçük bir eğitmen grubuyla ilgili olduğunu savunacak" dedi.

ukrayna

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), fransa, emmanuel macron, rusya, askeri müdahale