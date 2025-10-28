Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Macron, Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kuruyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi: Macron, Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kuruyor
Rus Dış İstihbarat Servisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğunu vurguladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğunu ve askeri lider olarak tarihe geçme umudunu kaybetmediğini belirtti.Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın Macron'un emriyle, Kiev rejimini desteklemek üzere Ukrayna'ya 2 bin asker ve subaydan oluşan askeri birlik konuşlandırmaya hazırlandığını kaydeden SVR, "Birliğin bel kemiğini, başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, Fransız Yabancı Lejyonu'na bağlı taarruz birlikleri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.SVR, lejyonerlerin şu anda Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerinde konuşlanmış durumda olduklarının ve yoğun bir muharebe eğitimi aldıklarının, daha sonra Ukrayna topraklarına sevk edilmelerinin planlandığının altını çizdi.Fransa'nın yaralıları barındırmak için hızla yüzlerce ek yatak kapasitesi oluşturmaya başladığını aktaran SVR, "Bilgi sızması halinde Fransa, bunun seferber edilen Ukraynalı askerleri eğitmek için Ukrayna'ya gönderilen küçük bir eğitmen grubuyla ilgili olduğunu savunacak" dedi.
11:31 28.10.2025 (güncellendi: 11:52 28.10.2025)
Rus Dış İstihbarat Servisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğunu vurguladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğunu ve askeri lider olarak tarihe geçme umudunu kaybetmediğini belirtti.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın Macron'un emriyle, Kiev rejimini desteklemek üzere Ukrayna'ya 2 bin asker ve subaydan oluşan askeri birlik konuşlandırmaya hazırlandığını kaydeden SVR, "Birliğin bel kemiğini, başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, Fransız Yabancı Lejyonu'na bağlı taarruz birlikleri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

SVR, lejyonerlerin şu anda Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerinde konuşlanmış durumda olduklarının ve yoğun bir muharebe eğitimi aldıklarının, daha sonra Ukrayna topraklarına sevk edilmelerinin planlandığının altını çizdi.

Fransa'nın yaralıları barındırmak için hızla yüzlerce ek yatak kapasitesi oluşturmaya başladığını aktaran SVR, "Bilgi sızması halinde Fransa, bunun seferber edilen Ukraynalı askerleri eğitmek için Ukrayna'ya gönderilen küçük bir eğitmen grubuyla ilgili olduğunu savunacak" dedi.
