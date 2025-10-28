Rusya Dış İstihbarat Servisi: Macron, Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kuruyor
11:31 28.10.2025 (güncellendi: 11:52 28.10.2025)
Rus Dış İstihbarat Servisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğunu vurguladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya askeri müdahale hayali kurduğunu ve askeri lider olarak tarihe geçme umudunu kaybetmediğini belirtti.
Fransa Genelkurmay Başkanlığı'nın Macron'un emriyle, Kiev rejimini desteklemek üzere Ukrayna'ya 2 bin asker ve subaydan oluşan askeri birlik konuşlandırmaya hazırlandığını kaydeden SVR, "Birliğin bel kemiğini, başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere, Fransız Yabancı Lejyonu'na bağlı taarruz birlikleri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
SVR, lejyonerlerin şu anda Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerinde konuşlanmış durumda olduklarının ve yoğun bir muharebe eğitimi aldıklarının, daha sonra Ukrayna topraklarına sevk edilmelerinin planlandığının altını çizdi.
Fransa'nın yaralıları barındırmak için hızla yüzlerce ek yatak kapasitesi oluşturmaya başladığını aktaran SVR, "Bilgi sızması halinde Fransa, bunun seferber edilen Ukraynalı askerleri eğitmek için Ukrayna'ya gönderilen küçük bir eğitmen grubuyla ilgili olduğunu savunacak" dedi.
