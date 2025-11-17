https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/dunya-kupasi-haalandli-norvec-italyayi-devirdi-portekiz-gol-sov-yapti-nijerya-macinda-osimhen-1101047414.html

Dünya Kupası: Haaland'lı Norveç İtalya'yı devirdi, Portekiz gol şov yaptı, Nijerya maçında Osimhen sakatlandı mı?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün akşam sürpriz sonuçlar elde edilirken Demokratik Kongo ile karşılaşan Nijerya'da Osimhen'in sakatlandığı iddia... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 10. hafta heyecanı, oynanan maçlarla devam etti. 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşırken Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, mücadelenin ikinci yarısına çıkamadı. Sakatlandığı iddiası: Gözyaşlarını tutamadı90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sona eren mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da denge bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında ise Demokratik Kongo, 4-3'lük üstünlük kurdu ve kıtalararası play-off'ta oynamaya hak kazandı. L'Euipe'in haberine göre, Osimhen devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Bu durum, yıldız golcünün sağlık durumu konusunda ciddi bir endişe yarattı. Nijerya'nın golünü 3. dakikada Onyeka atarken, Kongo Cumhuriyet'inin golü 32. dakikada Meschack'tan geldi. Portekiz'den sürpriz skor: 9-1F Grubu'nda Porto'nun Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'de Joao Neves ve Bruno Fernandes hat-trick yaparken Renato Veiga, Gonçalo Ramos ve Francisco Conceiçao ise birer gol kaydetti. Ermenistan'ın tek golü ise Eduard Spertsyan'dan geldi.Grubun diğer maçında, Puskas Arena'da Macaristan'a konuk olan İrlanda Cumhuriyeti, 90+6'da Troy Parrott'la bulduğu golle maçtan 3-2 galip gelerek Dünya Kupası play-off'larına kaldı.Portekiz, 13 puanla grubu lider tamamlarken İrlanda, 10 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.Erling Haaland'lı Norveç Dünya Kupası bileti aldıI Grubu'nda Norveç, sahasında İtalya'yı 4-1 yenerek 24 puanla, İtalya'nın 6 puan önünde grubunu lider tamamladı. Norveç, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.K Grubu'nda, Arnavutluk'u 2-0 yenen İngiltere hiç gol yemeden 8 maçını da kazandı. D Grubu'nda Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov'un gol attığı karşılaşmada Ukrayna, İzlanda'yı 2-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı.Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Norveç Dünya Kupası'na kalırken, ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Çekya, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya play-off oynayacak.Alınan sonuçlar şöyle:- D Grubu:Azerbaycan-Fransa:1-3Ukrayna-İzlanda: 2-0- F GrubuMacaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-3Portekiz-Ermenistan: 9-1- I Grubu:İtalya-Norveç: 1-4İsrail-Moldova: 4-1- K Grubu:Sırbistan-Letonya: 2-1Arnavutluk-İngiltere: 0-2

