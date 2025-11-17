Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/trabzondaki-dugunde-zehirlenme-suphesi-65-kisi-hastaneye-basvurdu-1101047194.html
Trabzon'daki düğünde zehirlenme şüphesi: 65 kişi hastaneye başvurdu
Trabzon'daki düğünde zehirlenme şüphesi: 65 kişi hastaneye başvurdu
Sputnik Türkiye
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 65 kişi, hastaneye başvurdu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T06:48+0300
2025-11-17T06:48+0300
türki̇ye
trabzon
gıda zehirlenmesi
toplu gıda zehirlenmesi
düğün yemeği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095712999_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ab2fa63fda364b5bf9588e26ded0e273.jpg
Ortahisar ilçesindeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tükettikten sonra rahatsızlandı.Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşayanlar, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan 65 kişinin tedavisi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/kastamonuda-ayran-ve-tavuklu-pilav-yiyen-30-kisi-hastanelik-oldu-1101046340.html
türki̇ye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095712999_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_b39f39382983c86034cf04d01460e454.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trabzon, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, düğün yemeği
trabzon, gıda zehirlenmesi, toplu gıda zehirlenmesi, düğün yemeği

Trabzon'daki düğünde zehirlenme şüphesi: 65 kişi hastaneye başvurdu

06:48 17.11.2025
© AA / Halife YalçınkayaSivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu
Sivas'ta toplu gıda zehirlenmesi: 53 öğrenci hastaneye başvurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
© AA / Halife Yalçınkaya
Abone ol
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 65 kişi, hastaneye başvurdu.
Ortahisar ilçesindeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tükettikten sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşayanlar, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan 65 kişinin tedavisi sürüyor.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilavdan yiyeneler hastaneye başvurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
TÜRKİYE
Kastamonu'da ayran ve tavuklu pilav yiyen 30 kişi hastanelik oldu
00:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала