Trabzon'daki düğünde zehirlenme şüphesi: 65 kişi hastaneye başvurdu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 65 kişi, hastaneye başvurdu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Ortahisar ilçesindeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tükettikten sonra rahatsızlandı.Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşayanlar, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan 65 kişinin tedavisi sürüyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 65 kişi, hastaneye başvurdu.
Ortahisar ilçesindeki bir düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tükettikten sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklar yaşayanlar, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan 65 kişinin tedavisi sürüyor.