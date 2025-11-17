Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Kastamonu'da ayran ve tavuklu pilav yiyen 30 kişi hastanelik oldu
Kastamonu'da ayran ve tavuklu pilav yiyen 30 kişi hastanelik oldu
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilav yiyen 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 17.11.2025
türki̇ye
kastamonu
türkiye
Doğanyurt ilçesinin Haskavak köyünde vefat eden bir kişi için okutulan mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kimisi kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, kimisi de sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.Mevlide katılanlar kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.
türki̇ye
kastamonu
SON HABERLER
kastamonu, türkiye
kastamonu, türkiye

Kastamonu'da ayran ve tavuklu pilav yiyen 30 kişi hastanelik oldu

00:27 17.11.2025
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilavdan yiyeneler hastaneye başvurdu.
© AA / Kadir Yıldırım
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilav yiyen 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Doğanyurt ilçesinin Haskavak köyünde vefat eden bir kişi için okutulan mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kimisi kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, kimisi de sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Mevlide katılanlar kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.
