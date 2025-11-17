https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/kastamonuda-ayran-ve-tavuklu-pilav-yiyen-30-kisi-hastanelik-oldu-1101046340.html
Kastamonu'da ayran ve tavuklu pilav yiyen 30 kişi hastanelik oldu
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit programında ikram edilen ayran ve tavuklu pilav yiyen 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Doğanyurt ilçesinin Haskavak köyünde vefat eden bir kişi için okutulan mevlit programında davetlilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 45 kişinin katıldığı mevlidin ardından 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kimisi kendi imkanlarıyla hastaneye başvururken, kimisi de sağlık ekiplerince Doğanyurt ve İnebolu'daki hastanelere kaldırıldı.Mevlide katılanlar kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını söyledi.
