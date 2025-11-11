MHP lideri Bahçeli'den kritik Terörsüz Türkiye mesajı: 'En büyük kozumuz olacak'

Türkiye kamburlarından kurtuldukça birileri zırvada yeni bir faza geçmektedir. Bize yönelik 'Sen olmuşsun İmralı', 'Siz varken PKK'ya gerek yok' diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye... İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti kesinlikle göremiyorum. Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler bir itiraf etsinler, terör bitsin mi bitmesin mi? Zekanın sınırları vardır ama geri zekalılıkta sınır yoktur. Neyi anlatsak nafile.