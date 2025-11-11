https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/mhp-lideri-bahceliden-kritik-terorsuz-turkiye-mesaji-en-buyuk-kozumuz-olacak-1100886152.html
MHP lideri Bahçeli'den kritik Terörsüz Türkiye mesajı: 'En büyük kozumuz olacak'
MHP lideri Bahçeli'den kritik Terörsüz Türkiye mesajı: 'En büyük kozumuz olacak'
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin olarak, “Türkiye kamburlarından... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T11:11+0300
2025-11-11T11:11+0300
2025-11-11T11:24+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
terörsüz türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik güçlü ifadeler kullanan Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın geleceğine ve Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin mesajlar verdi.'Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir'Cumhur İttifakı’nın önemine değinen Bahçeli, “Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz neyi diliyorsa dileğimiz aynıdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir. Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir. Hakkımızda tek söz ve karar sahibi Türk milletidir” dedi.'Kardeşliğe sahip çıkacağız'Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan Bahçeli, “Cumhur'un kaderi Cumhuriyetin kaderidir. Cumhur İttifakı istiklalin güvenliğidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenlik kilididir. Kardeşliğe sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.'Türkiye kamburlarından kurtuluyor'Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin olarak, “Türkiye kamburlarından kurtuluyor. Terörsüz Türkiye en büyük kozumuz olacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/cumhurbaskani-erdogan-eli-sopali-dusunce-ozgurlugu-olmaz-1100858622.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c8a1c781613bc7b1609dd79069a628e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
devlet bahçeli, mhp, terörsüz türkiye
devlet bahçeli, mhp, terörsüz türkiye
MHP lideri Bahçeli'den kritik Terörsüz Türkiye mesajı: 'En büyük kozumuz olacak'
11:11 11.11.2025 (güncellendi: 11:24 11.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin olarak, “Türkiye kamburlarından kurtuluyor. Terörsüz Türkiye en büyük kozumuz olacak” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik güçlü ifadeler kullanan Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın geleceğine ve Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin mesajlar verdi.
'Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir'
Cumhur İttifakı’nın önemine değinen Bahçeli, “Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz neyi diliyorsa dileğimiz aynıdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir. Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir. Hakkımızda tek söz ve karar sahibi Türk milletidir” dedi.
'Kardeşliğe sahip çıkacağız'
Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan Bahçeli, “Cumhur'un kaderi Cumhuriyetin kaderidir. Cumhur İttifakı istiklalin güvenliğidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenlik kilididir. Kardeşliğe sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.
'Türkiye kamburlarından kurtuluyor'
Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin olarak, “Türkiye kamburlarından kurtuluyor. Terörsüz Türkiye en büyük kozumuz olacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Türkiye kamburlarından kurtuldukça birileri zırvada yeni bir faza geçmektedir. Bize yönelik 'Sen olmuşsun İmralı', 'Siz varken PKK'ya gerek yok' diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye... İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti kesinlikle göremiyorum. Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler bir itiraf etsinler, terör bitsin mi bitmesin mi? Zekanın sınırları vardır ama geri zekalılıkta sınır yoktur. Neyi anlatsak nafile.