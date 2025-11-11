Türkiye
MHP lideri Bahçeli'den kritik Terörsüz Türkiye mesajı: 'En büyük kozumuz olacak'
MHP lideri Bahçeli'den kritik Terörsüz Türkiye mesajı: 'En büyük kozumuz olacak'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi.

11:11 11.11.2025 (güncellendi: 11:24 11.11.2025)
© Akın Çeliktaş
© Akın Çeliktaş
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin olarak, “Türkiye kamburlarından kurtuluyor. Terörsüz Türkiye en büyük kozumuz olacak” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik güçlü ifadeler kullanan Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın geleceğine ve Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin mesajlar verdi.

'Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir'

Cumhur İttifakı’nın önemine değinen Bahçeli, “Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz neyi diliyorsa dileğimiz aynıdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderidir. Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir. Hakkımızda tek söz ve karar sahibi Türk milletidir” dedi.

'Kardeşliğe sahip çıkacağız'

Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan Bahçeli, “Cumhur'un kaderi Cumhuriyetin kaderidir. Cumhur İttifakı istiklalin güvenliğidir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin güvenlik kilididir. Kardeşliğe sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

'Türkiye kamburlarından kurtuluyor'

Bahçeli, terörle mücadeleye ilişkin olarak, “Türkiye kamburlarından kurtuluyor. Terörsüz Türkiye en büyük kozumuz olacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Türkiye kamburlarından kurtuldukça birileri zırvada yeni bir faza geçmektedir. Bize yönelik 'Sen olmuşsun İmralı', 'Siz varken PKK'ya gerek yok' diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye... İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti kesinlikle göremiyorum. Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler bir itiraf etsinler, terör bitsin mi bitmesin mi? Zekanın sınırları vardır ama geri zekalılıkta sınır yoktur. Neyi anlatsak nafile.

