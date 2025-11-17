Türkiye
Şakası tepki çekmişti: Komedyen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Şakası tepki çekmişti: Komedyen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya'nın iki yıl önce yaptığı bir şaka, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kaya'nın programda bir izleyiciyi Hz... 17.11.2025
Komedyen Hasan Can Kaya’nın 'Konuşanlar' isimli programında yaptığı bir şaka tepki çekti.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hasan Can Kaya’yı hedef aldı. Saral, paylaşımında “Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum” dedi.'Samimi bir şekilde özür dilerim'Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya ise gündeme oturan şakanın ardından şu açıklamayı yaptı:
Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya’nın iki yıl önce yaptığı bir şaka, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kaya’nın programda bir izleyiciyi Hz. İsa’ya benzettiği esprinin hedef alınması üzerine, ünlü komedyenden kamuoyuna açıklama geldi.
Komedyen Hasan Can Kaya’nın 'Konuşanlar' isimli programında yaptığı bir şaka tepki çekti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hasan Can Kaya’yı hedef aldı. Saral, paylaşımında “Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum” dedi.

'Samimi bir şekilde özür dilerim'

Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya ise gündeme oturan şakanın ardından şu açıklamayı yaptı:
İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim. Tüm inançlara, değerlere ve görüşlere saygı; benim, ekibimizin ve programımızın temel prensibidir. Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade eder, söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür dilerim.
