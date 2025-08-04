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Komedyen Hasan Can Kaya duyurdu: Konuşanlar platform değiştirdi
Komedyen Hasan Can Kaya duyurdu: Konuşanlar platform değiştirdi
Sputnik Türkiye
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, dijital platform Exxen'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, 'Konuşanlar' isimli... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
hasan can kaya
komedyen
program
program durdurma
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
exxen
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Hasan Can Kaya, yeni sezonda Exxen'de yer almayacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.İş insanı Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de 'Konuşanlar' isimli komedi programını yapan Kaya, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" diyerek Exxen'den ayrıldığını doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/hasan-can-kaya-odedigi-vergiyi-acikladi-aslinda-ben-en-cok-devleti-gulduruyormusum-1089818287.html
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hasan can kaya, komedyen, program, program durdurma, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), exxen, acun ilıcalı
hasan can kaya, komedyen, program, program durdurma, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), exxen, acun ilıcalı

Komedyen Hasan Can Kaya duyurdu: Konuşanlar platform değiştirdi

23:12 04.08.2025
© YouTube/KonuşanlarHasan Can Kaya
Hasan Can Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© YouTube/Konuşanlar
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, dijital platform Exxen'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, 'Konuşanlar' isimli programının başka bir platformda devam edeceğini açıkladı.
Hasan Can Kaya, yeni sezonda Exxen'de yer almayacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
İş insanı Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de 'Konuşanlar' isimli komedi programını yapan Kaya, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" diyerek Exxen'den ayrıldığını doğruladı.
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