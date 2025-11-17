https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/rusyayla-isbirligi-yapan-ulkelere-yonelik-yaptirim-tasarisina-trumptan-destek-1101049558.html

Rusya'yla işbirliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tasarısına Trump'tan destek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına destek verdi.Gazetecilere açıklama yapan Trump, Kongre üyelerinin Rusya'yla iş yapan her ülkeye çok sert yaptırımlar getirecek yasa tasarısı üzerinde çalıştığını belirtti.Tasarıya karşı olmadığını kaydeden ABD Başkanı, Rusya'yla iş yapan ülkelerin sert yaptırımlara maruz kalacağı uyarısında bulundu.Trump, İran'la işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören bir öneri de sunduğunu anımsatarak Kongre üyelerinin bu öneriyi de belgeye ekleyebileceğinin altını çizdi.ABD'nin Rus petrol sektörüne yaptırımlarıABD Hazine Bakanlığı, 22 Ekim'de Rosneft, Lukoil ve Lukoil'in yüzde 50'den fazla paya sahip olduğu bağlı ortaklıklarına yaptırım uygulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kısıtlayıcı önlemlerin Rus ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını, ancak ABD'deki benzin istasyonlarında da olmak üzere dahil petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarında keskin bir artışa yol açacağını vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı ayrıca yaptırımların, daha yeni toparlanmaya başlayan Rusya-ABD ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olmadığını da belirterek her şeye rağmen Moskova'nın Washington'la diyalog kurma arzusundan vazgeçmediğinin altını çizmişti.

