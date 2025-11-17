Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/rusyayla-isbirligi-yapan-ulkelere-yonelik-yaptirim-tasarisina-trumptan-destek-1101049558.html
Rusya'yla işbirliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tasarısına Trump'tan destek
Rusya'yla işbirliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tasarısına Trump'tan destek
Sputnik Türkiye
Rusya'yla iş yapan ülkelere yaptırım uygulanması konusunda Kongre'de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Trump, İran'ın ortaklarının da kısıtlamalarla karşı... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T08:25+0300
2025-11-17T08:25+0300
dünya
abd
donald trump
rusya
i̇ran
lukoil
rosneft
yaptırım
ekonomik yaptırım
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100771495_0:126:2427:1491_1920x0_80_0_0_5fdfd673de4609269281a5c939404d5a.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına destek verdi.Gazetecilere açıklama yapan Trump, Kongre üyelerinin Rusya'yla iş yapan her ülkeye çok sert yaptırımlar getirecek yasa tasarısı üzerinde çalıştığını belirtti.Tasarıya karşı olmadığını kaydeden ABD Başkanı, Rusya'yla iş yapan ülkelerin sert yaptırımlara maruz kalacağı uyarısında bulundu.Trump, İran'la işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören bir öneri de sunduğunu anımsatarak Kongre üyelerinin bu öneriyi de belgeye ekleyebileceğinin altını çizdi.ABD'nin Rus petrol sektörüne yaptırımlarıABD Hazine Bakanlığı, 22 Ekim'de Rosneft, Lukoil ve Lukoil'in yüzde 50'den fazla paya sahip olduğu bağlı ortaklıklarına yaptırım uygulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kısıtlayıcı önlemlerin Rus ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını, ancak ABD'deki benzin istasyonlarında da olmak üzere dahil petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarında keskin bir artışa yol açacağını vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı ayrıca yaptırımların, daha yeni toparlanmaya başlayan Rusya-ABD ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olmadığını da belirterek her şeye rağmen Moskova'nın Washington'la diyalog kurma arzusundan vazgeçmediğinin altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/almanyada-rusyadan-enerji-tedarikinin-yeniden-baslamasi-cagrisi-1101042883.html
rusya
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100771495_136:0:2292:1617_1920x0_80_0_0_6b797e69f344327922bda31a20db385e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, rusya, i̇ran, lukoil, rosneft, yaptırım, ekonomik yaptırım, vladimir putin
abd, donald trump, rusya, i̇ran, lukoil, rosneft, yaptırım, ekonomik yaptırım, vladimir putin

Rusya'yla işbirliği yapan ülkelere yönelik yaptırım tasarısına Trump'tan destek

08:25 17.11.2025
© Celal Güneş Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
© Celal Güneş
Abone ol
Rusya'yla iş yapan ülkelere yaptırım uygulanması konusunda Kongre'de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Trump, İran'ın ortaklarının da kısıtlamalarla karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına destek verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Trump, Kongre üyelerinin Rusya'yla iş yapan her ülkeye çok sert yaptırımlar getirecek yasa tasarısı üzerinde çalıştığını belirtti.

Tasarıya karşı olmadığını kaydeden ABD Başkanı, Rusya'yla iş yapan ülkelerin sert yaptırımlara maruz kalacağı uyarısında bulundu.

Trump, İran'la işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören bir öneri de sunduğunu anımsatarak Kongre üyelerinin bu öneriyi de belgeye ekleyebileceğinin altını çizdi.

ABD'nin Rus petrol sektörüne yaptırımları

ABD Hazine Bakanlığı, 22 Ekim'de Rosneft, Lukoil ve Lukoil'in yüzde 50'den fazla paya sahip olduğu bağlı ortaklıklarına yaptırım uygulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kısıtlayıcı önlemlerin Rus ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını, ancak ABD'deki benzin istasyonlarında da olmak üzere dahil petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarında keskin bir artışa yol açacağını vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca yaptırımların, daha yeni toparlanmaya başlayan Rusya-ABD ilişkilerini güçlendirmeye yardımcı olmadığını da belirterek her şeye rağmen Moskova'nın Washington'la diyalog kurma arzusundan vazgeçmediğinin altını çizmişti.
Michael Kretschmer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2025
DÜNYA
Almanya’da Rusya'dan enerji tedarikinin yeniden başlaması çağrısı
Dün, 16:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала