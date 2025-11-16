https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/almanyada-rusyadan-enerji-tedarikinin-yeniden-baslamasi-cagrisi-1101042883.html
Almanya’da Rusya'dan enerji tedarikinin yeniden başlaması çağrısı
Almanya’da Saksonya Eyaleti Başbakanı Kretschmer, Rus enerji kaynaklarına geri dönülmesi çağrısında bulundu. 16.11.2025, Sputnik Türkiye
Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Funke Medya Grubu’na demecinde Ukrayna'da ateşkes sağlanması halinde Rusya'dan enerji sevkiyatının yeniden başlaması çağrısı yaptı.Kretschmer, “Almanya'nın enerji politikası sanayisizleşmeye yol açıyor. Rekabet avantajımız olan düşük enerji fiyatlarından vazgeçtik. Ateşkesin ardından Rusya'dan enerji tedarikine yeniden başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.Alman yetkililerin Rusya ile işbirliğini tamamen reddetme tutumunun hatalı olduğuna da dikkat çeken Kretschmer, Moskova'nın uzun vadede Berlin'in yeniden ticaret ortağı olması gerektiğini savundu.Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) daha önce yaptığı bir araştırma, Alman sanayi şirketlerinin yaklaşık yarısının (yüzde 41) 2026 yılına kadar işgücünü azaltmayı ve yalnızca yüzde 15'inin işgücünü artırmayı planladığını ortaya koymuştu.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısı ile başa çıkabileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerdeki uzmanlar ve siyasetçiler bile, Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kontrol altına alma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli bir stratejisi olduğunu ve yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi bir darbe vurduğunu belirtmişti. Putin'e göre, Batı'nın temel amacı milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek.
