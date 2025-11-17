https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/rusya-basbakani-misustin-rusya-cin-isbirligi-zaman-testinden-gecmistir-1101070156.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya-Çin işbirliği zaman testinden geçmiştir
Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya-Çin işbirliği zaman testinden geçmiştir
17.11.2025
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere Rusya'ya gelen Çin Başbakanı Li Çiang (Qiang) ile yaptığı görüşme sırasında Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin zaman testinden geçtiğini ifade etti.Mişustin, “Ve elbette bu fırsattan yararlanarak, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping'e en içten selamlarımı iletmenizi rica edeceğim. 4 Kasım'da kendisiyle yaptığımız görüşmede, Rusya ve Çin arasındaki kapsamlı ortaklığın ve stratejik etkileşimin daha da güçlendirilmesi ile ilgili en önemli görevleri ele almıştık. İşbirliğimiz zamanın testinden geçmiş olup, dış zorluklara karşı dayanıklılığını defalarca kanıtlamıştır” diye konuştu.ŞİÖ üye devletlerinin Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı 17-18 Kasım tarihlerinde Moskova'da gerçekleştiriliyor. Toplantıya, diyalog ortağı ve gözlemci devletlerin üst düzey temsilcileri, ilgili ülkeler ve çeşitli uluslararası örgüt ve kuruluşların yürütme makamları da davet edilmiş bulunuyor.
