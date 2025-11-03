https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/rusya-basbakani-misustin-pekinde-cin-lideri-si-ile-gorusecek-1100706889.html
Rusya Başbakanı Mişustin Pekin'de: Çin lideri Şi ile görüşecek
Sputnik Türkiye
03.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100706727_0:0:710:400_1920x0_80_0_0_8a3d2b246879bfa06a5c70972a4d460b.png
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, iki günlük ziyaret için Çin’de bulunan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Pekin’e geldi.Rusya Başbakanı, programını ilk gününde Hangzhou kentinde Rusya ve Çin hükümet başkanlarının 30. olağan toplantısı kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından taraflar bir dizi belgeye imza atmıştı.Mişustin, Pekin'de ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.Daha önce Rusya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Çin'de yapılacak toplantılarda Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim açısından güçlendirilmesiyle ilgili güncel konulara odaklanılacak. Bakanlar Kabinesi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğinin derinleştirilmesine, enerji, sanayi, tarım, eğitim ve diğer alanlarda ortak projelerin teşvik edilmesine öncelik verileceğini kaydetmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başbakan Mişustin’in bu ziyaretine büyük önem verildiğine dikkat çekerek, Rusya lideri Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in hem doğrudan hem de dolaylı olarak sürekli temas halinde olduklarını açıklamıştı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100706727_52:0:673:466_1920x0_80_0_0_9ad38cccb9d98617d138aa644107e684.png
