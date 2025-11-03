Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/rusya-basbakani-misustin-pekinde-cin-lideri-si-ile-gorusecek-1100706889.html
Rusya Başbakanı Mişustin Pekin'de: Çin lideri Şi ile görüşecek
Rusya Başbakanı Mişustin Pekin'de: Çin lideri Şi ile görüşecek
Sputnik Türkiye
İki günlük ziyaret için Çin’de bulunan Rusya Başbakanı Mişustin’in Pekin’e geldiği bildirildi. 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T19:42+0300
2025-11-03T19:42+0300
dünya
rusya
mihail mişustin
çin
çin başbakanı li çiang
çin devlet başkanı şi cinping
şi cinping
pekin
görüşme
hangzhou
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100706727_0:0:710:400_1920x0_80_0_0_8a3d2b246879bfa06a5c70972a4d460b.png
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, iki günlük ziyaret için Çin’de bulunan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Pekin’e geldi.Rusya Başbakanı, programını ilk gününde Hangzhou kentinde Rusya ve Çin hükümet başkanlarının 30. olağan toplantısı kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından taraflar bir dizi belgeye imza atmıştı.Mişustin, Pekin'de ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.Daha önce Rusya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Çin'de yapılacak toplantılarda Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim açısından güçlendirilmesiyle ilgili güncel konulara odaklanılacak. Bakanlar Kabinesi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğinin derinleştirilmesine, enerji, sanayi, tarım, eğitim ve diğer alanlarda ortak projelerin teşvik edilmesine öncelik verileceğini kaydetmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başbakan Mişustin’in bu ziyaretine büyük önem verildiğine dikkat çekerek, Rusya lideri Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in hem doğrudan hem de dolaylı olarak sürekli temas halinde olduklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/rusya-basbakan-yardimcisi-cernisenko-cin-ile-isbirligini-guclendirmek-rusyanin-dis-politikasinin-1100687063.html
rusya
çin
pekin
hangzhou
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100706727_52:0:673:466_1920x0_80_0_0_9ad38cccb9d98617d138aa644107e684.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, mihail mişustin, çin, çin başbakanı li çiang, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, pekin, görüşme, hangzhou, sputnik, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
rusya, mihail mişustin, çin, çin başbakanı li çiang, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, pekin, görüşme, hangzhou, sputnik, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov

Rusya Başbakanı Mişustin Pekin'de: Çin lideri Şi ile görüşecek

19:42 03.11.2025
© Sputnik / Дмитрий АстаховMihail Mişustin
Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2025
© Sputnik / Дмитрий Астахов
Abone ol
İki günlük ziyaret için Çin’de bulunan Rusya Başbakanı Mişustin’in Pekin’e geldiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, iki günlük ziyaret için Çin’de bulunan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Pekin’e geldi.
Rusya Başbakanı, programını ilk gününde Hangzhou kentinde Rusya ve Çin hükümet başkanlarının 30. olağan toplantısı kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından taraflar bir dizi belgeye imza atmıştı.
Mişustin, Pekin'de ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.
Daha önce Rusya Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Çin'de yapılacak toplantılarda Rusya-Çin ilişkilerinin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim açısından güçlendirilmesiyle ilgili güncel konulara odaklanılacak. Bakanlar Kabinesi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğinin derinleştirilmesine, enerji, sanayi, tarım, eğitim ve diğer alanlarda ortak projelerin teşvik edilmesine öncelik verileceğini kaydetmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başbakan Mişustin’in bu ziyaretine büyük önem verildiğine dikkat çekerek, Rusya lideri Vladimir Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in hem doğrudan hem de dolaylı olarak sürekli temas halinde olduklarını açıklamıştı.
Dmitriy Çernışenko - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
DÜNYA
Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko: Çin ile işbirliğini güçlendirmek Rusya'nın dış politikasının önceliğidir
Dün, 17:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала