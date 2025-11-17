https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/prof-dr-suleyman-pampal-asil-tehlikeyi-acikladi-en-tehlikeli-fay-hatti-diyerek-7-buyuklugunde-1101060462.html

Prof. Dr. Süleyman Pampal asıl tehlikeyi açıkladı: 'En tehlikeli' fay hattı diyerek 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında cumartesi akşamı başlayan ve 30'dan fazla sarsıntıyla devam eden deprem zincirini değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal... 17.11.2025

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında cumartesi akşamı meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 30’dan fazla artçı kaydedildi. AFAD verilerine göre 21.29’da yaşanan ana sarsıntının ardından 1 ile 2,5 arasında değişen büyüklüklerde mini depremler devam etti. Bu gece yarısı ise 3,5 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.Bölge hareketli, tehlike başka yerdeHürriyet'in haberine göre Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ayvacık açıklarındaki depremlerin bölgede beklenen normal sismik aktiviteyle uyumlu olduğunu ifade ederek, “Bu tür depremler olağan karşılanmalıdır” dedi.Pampal, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey ve güney kollarının batı uçlarının bu bölgede yer aldığını hatırlatarak, “Her iki kol da aktif ve deprem üretmeye devam ediyor. Söz konusu alan, güney ve kuzey kolların batı uçları arasında kalan bir geçiş bölgesi niteliğinde” ifadelerini kullandı.Bölge tarih boyunca yıkıcı depremler gördüProf. Dr. Pampal, Ayvacık çevresinin tarihsel kayıtlarda da önemli depremlere sahne olduğunu hatırlattı:'Büyük deprem habercisi değil'Bölgedeki mini deprem fırtınasının büyük bir depremin işareti olmadığını belirten Pampal, “Tali faylar 4-5 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir. Biraz daha doğuya, Biga gibi bölgelere gidildikçe 6-7 büyüklüğünde depremler mümkündür. Şu an için büyük bir tehlike yok. Bölge zaten hareketli” dedi.Ayvacık’a en yakın etkili fayın Edremit Körfezi’ndeki fay olduğunu vurgulayan Pampal, “Ayvacık açıkları için en dikkat edilmesi gereken yer Edremit fayıdır. 1944’te burada yıkıcı bir deprem meydana geldi” açıklamasını yaptı.En tehlikeli hat: Bandırma-Gemlik-İznik-Geyve-Pamukova hattını takip eden faySosyal medyada depremlerin Sındırgı ile bağlantılı olduğu yönündeki yorumlara değinen Pampal, “Bu depremi Sındırgı fay hattıyla ilişkilendirmek doğru değil” diyerek iddiaları reddetti.Asıl tehlikenin başka bir yerde olduğunu belirten Pampal, şu uyarıyı yaptı:“En tehlikeli alan Bandırma-Gemlik-İznik-Geyve-Pamukova hattını takip eden fay. İznik’te 1065 yılında 7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi ve bu fay o günden bu yana kırılmadı. Yaklaşık 900 yılı aşkın süredir enerji biriktiriyor.”Gemli̇k ve İznik için kritik uyarıProf. Dr. Pampal’a göre özellikle Gemlik, Türkiye’nin en riskli yerleşimlerinden biri:“Gemlik’teki yapı stokunun çok ciddi biçimde incelenmesi gerekiyor. Fay enerjiyi biriktiriyor ve zeminin çok kötü olduğu biliniyor.”Deprem uzmanı, İznik için de aynı tehlikenin altını çizen Pampal, 1065 depreminde bazilikanın yıkılıp su altında kaldığını hatırlatarak, “İznik’in bir kısmının o depremle suya gömüldüğünü biliyoruz. Bu tarihsel yıkıcılığın bir göstergesi” dedi.Bursa fayı da risk üretiyorPampal, Bursa Ovası’ndan geçen Bursa Fayının 1855’te iki büyük deprem ürettiğini hatırlatarak, “Bu risk bugün de devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.Uzman, küçük depremlerin büyük bir depremi geciktirmeyeceğini belirterek şu çarpıcı sözleri kullandı:“Büyük bir depremle kıyaslandığında bu küçük sarsıntılar hiçbir şey. Ama bize bir mesaj veriyor: ‘Bu fay aktif, zamanı geldiğinde kırılacak.’ Zamanı bilemeyiz ama hazırlığı ciddiye almak gerekiyor.”

