Kandilli duyurdu: Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi, ilk uyarıyı 8.4 saniyede verdi
Kandilli duyurdu: Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi, ilk uyarıyı 8.4 saniyede verdi
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi, Marmara'da gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk uyarıyı 8.4 saniyede oluşturdu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yürütülen Deprem Erken Uyarı Sistemi, Marmara'da 2 Ekim'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde ilk uyarıyı 8,4 saniyede üretti.Yeni aşamaya geçtik diye duyuruldu Üniversiteden yapılan açıklamaya göre KRDAE, Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek bölgelerinden Marmara'da yürüttüğü Deprem Erken Uyarı Sistemi çalışmalarında yeni aşamaya geçti.Türkiye'nin deprem tehlikesi yüksek bölgelerinden Marmara'da yürütülen çalışma, depremin en hızlı yayılan ilk dalgalarını tespit ederek saniyeler içinde uyarı üretebilen altyapının Türkiye'de hayata geçirilmesi için kritik önem taşıyor.Gecikme süresi 0.2 saniye düşürüldüMarmara'da istasyonların veri iletim altyapısı yenilenerek Kandilli'ye ulaşan sinyallerin gecikme süresi 0,2 saniyeye düşürüldü. Gerçek zamanlı veri özel erken uyarı yazılımlarına aktarılırken yazılımlar, depremin konumunu ve tahmini büyüklüğünü anlık değerlendirerek uyarı üretiyor.Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, sistem için önemli bir gerçek zamanlı test niteliği taşıdı. Sismik dalgaların karadaki istasyonlara yaklaşık 5 saniyede ulaşmasının ardından yazılımlar, hızlı analizle ilk uyarı sinyalini toplam 8,4 saniyede üretti.Geliştirmek için çalışmalar sürüyorKRDAE, erken uyarı sinyallerinin kullanıcılara ulaştırılması amacıyla yazılım firmasıyla ortaklaşa iOS tabanlı mobil uygulama geliştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 cihazın yer aldığı test grubunda sistemin performansı gerçek depremler üzerinden ölçülüyor. Deprem erken uyarı sisteminin ülke genelinde etkin şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı geliştirme planı hazırlayan KRDAE, Türkiye'nin dört bir yanında düşük gecikmeli yeni istasyonların kurulması, Android uygulamasının geliştirilmesi ve erken uyarı sinyallerinin aynı anda çok sayıda kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak yazılım altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor.Çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin deprem erken uyarı kapasitesinin önemli ölçüde artması ve sistemin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşması planlanıyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yürütülen Deprem Erken Uyarı Sistemi, Marmara'da 2 Ekim'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde ilk uyarıyı 8,4 saniyede üretti.
Yeni aşamaya geçtik diye duyuruldu
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre KRDAE, Türkiye'nin deprem tehlikesi en yüksek bölgelerinden Marmara'da yürüttüğü Deprem Erken Uyarı Sistemi çalışmalarında yeni aşamaya geçti.
Türkiye'nin deprem tehlikesi yüksek bölgelerinden Marmara'da yürütülen çalışma, depremin en hızlı yayılan ilk dalgalarını tespit ederek saniyeler içinde uyarı üretebilen altyapının Türkiye'de hayata geçirilmesi için kritik önem taşıyor.
Gecikme süresi 0.2 saniye düşürüldü
Marmara'da istasyonların veri iletim altyapısı yenilenerek Kandilli'ye ulaşan sinyallerin gecikme süresi 0,2 saniyeye düşürüldü. Gerçek zamanlı veri özel erken uyarı yazılımlarına aktarılırken yazılımlar, depremin konumunu ve tahmini büyüklüğünü anlık değerlendirerek uyarı üretiyor.
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, sistem için önemli bir gerçek zamanlı test niteliği taşıdı. Sismik dalgaların karadaki istasyonlara yaklaşık 5 saniyede ulaşmasının ardından yazılımlar, hızlı analizle ilk uyarı sinyalini toplam 8,4 saniyede üretti.
Geliştirmek için çalışmalar sürüyor
KRDAE, erken uyarı sinyallerinin kullanıcılara ulaştırılması amacıyla yazılım firmasıyla ortaklaşa iOS tabanlı mobil uygulama geliştirdi. Yaklaşık 2 bin 500 cihazın yer aldığı test grubunda sistemin performansı gerçek depremler üzerinden ölçülüyor. Deprem erken uyarı sisteminin ülke genelinde etkin şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı geliştirme planı hazırlayan KRDAE, Türkiye'nin dört bir yanında düşük gecikmeli yeni istasyonların kurulması, Android uygulamasının geliştirilmesi ve erken uyarı sinyallerinin aynı anda çok sayıda kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak yazılım altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye'nin deprem erken uyarı kapasitesinin önemli ölçüde artması ve sistemin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşması planlanıyor.