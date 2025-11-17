Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/polis-kurye-kiligina-girdi-yemek-siparisi-diyerek-kapiyi-caldi-77-yil-hapis-cezasiyla-aranan-1101062448.html
Polis kurye kılığına girdi, 'yemek siparişi' diyerek kapıyı çaldı: 77 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Polis kurye kılığına girdi, 'yemek siparişi' diyerek kapıyı çaldı: 77 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.
Hatay'da 77 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü polisin kurye operasyonu ile yakalandı.Polis kurye kılığına girdi, yemek getirdim dediHatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 211 farklı dolandırıcılık suçundan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Z'nin, Edirne'de saklandığı evi tespit etti.Adrese giden ekipte yer alan polis memuru, kurye kılığına girip kapıyı çaldı. Kapıyı açınca yakalanan Ö.Z, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Hükümlünün yakalanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hatay'da 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Edirne'de yakalandı
Hatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.
Hatay'da 77 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü polisin kurye operasyonu ile yakalandı.

Polis kurye kılığına girdi, yemek getirdim dedi

Hatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 211 farklı dolandırıcılık suçundan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Z'nin, Edirne'de saklandığı evi tespit etti.
Adrese giden ekipte yer alan polis memuru, kurye kılığına girip kapıyı çaldı. Kapıyı açınca yakalanan Ö.Z, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hükümlünün yakalanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı'
00:10
