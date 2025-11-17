https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/polis-kurye-kiligina-girdi-yemek-siparisi-diyerek-kapiyi-caldi-77-yil-hapis-cezasiyla-aranan-1101062448.html
Polis kurye kılığına girdi, 'yemek siparişi' diyerek kapıyı çaldı: 77 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Polis kurye kılığına girdi, 'yemek siparişi' diyerek kapıyı çaldı: 77 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Sputnik Türkiye
Hatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T13:53+0300
2025-11-17T13:53+0300
2025-11-17T13:53+0300
türki̇ye
hatay
polis
kurye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101062280_0:0:688:387_1920x0_80_0_0_db2ce97acf1a4ba686724e89254c1582.png
Hatay'da 77 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü polisin kurye operasyonu ile yakalandı.Polis kurye kılığına girdi, yemek getirdim dediHatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 211 farklı dolandırıcılık suçundan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Z'nin, Edirne'de saklandığı evi tespit etti.Adrese giden ekipte yer alan polis memuru, kurye kılığına girip kapıyı çaldı. Kapıyı açınca yakalanan Ö.Z, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Hükümlünün yakalanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/bakan-yerlikaya-acikladi-trafik-guvenligini-hice-sayan-asfalt-zorbasi-yakalandi--1101046188.html
türki̇ye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101062280_0:0:688:517_1920x0_80_0_0_5b7254058633494b9bbe8520bc1c2495.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hatay, polis, kurye
Polis kurye kılığına girdi, 'yemek siparişi' diyerek kapıyı çaldı: 77 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.
Hatay'da 77 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü polisin kurye operasyonu ile yakalandı.
Polis kurye kılığına girdi, yemek getirdim dedi
Hatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 211 farklı dolandırıcılık suçundan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Z'nin, Edirne'de saklandığı evi tespit etti.
Adrese giden ekipte yer alan polis memuru, kurye kılığına girip kapıyı çaldı. Kapıyı açınca yakalanan Ö.Z, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hükümlünün yakalanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.