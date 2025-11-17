https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/polis-kurye-kiligina-girdi-yemek-siparisi-diyerek-kapiyi-caldi-77-yil-hapis-cezasiyla-aranan-1101062448.html

Polis kurye kılığına girdi, 'yemek siparişi' diyerek kapıyı çaldı: 77 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı. 17.11.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

hatay

polis

kurye

Hatay'da 77 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü polisin kurye operasyonu ile yakalandı.Polis kurye kılığına girdi, yemek getirdim dediHatay'da dolandırıcılık suçlarından hakkında 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü Edirne'de yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 211 farklı dolandırıcılık suçundan 77 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Z'nin, Edirne'de saklandığı evi tespit etti.Adrese giden ekipte yer alan polis memuru, kurye kılığına girip kapıyı çaldı. Kapıyı açınca yakalanan Ö.Z, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Hükümlünün yakalanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

türki̇ye

hatay

2025

