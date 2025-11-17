Peskov: Putin-Trump zirvesi için hazırlık yapılması gerekiyor
Putin ile Trump'ın Budapeşte'de planlanan ancak daha sonra ertelenen görüşmesinin yankıları sürerken Kremlin'den konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme için hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov'un basın toplantısında öne çıkan açıklamaları şöyle:
🛑Herkes, Putin-Trump görüşmesinin koşullarının bir an önce oluşmasına ilgi duyuyor
🛑Bu koşulların ne zaman ortaya çıkacağını şu anda tahmin etmek zor
🛑Hem Washington hem de Moskova, her zirvenin verimli olması gerektiğini ve bunun için hazırlık yapılması gerektiğini belirtti
🛑Rusya ve Ukrayna arasında esir takası konusunda uzman düzeyinde görüşmeler devam ediyor
🛑Alman Savunma Bakanı Pistorius'un Rusya-NATO savaşı hakkındaki sözlerine cevaben: Avrupa başkentlerinde militarist ve savaş yanlısı söylem giderek daha fazla duyuluyor
🛑Rusya'da NATO'yla cepheleşme destekçisi yok
🛑Moskova, Rusya karşıtı yaptırımların sertleştirilmesine olumsuz bakıyor
