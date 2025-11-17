Gazeteci Osman Nuri Cerit: İmralı ziyaretinin AK Parti’de oy kaybına neden olabileceği değerlendiriliyor
11:15 17.11.2025 (güncellendi: 12:09 17.11.2025)
Hava Kuvvetleri’nden emekli İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ve Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Hava Kuvvetleri’nden emekli İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca TSK’ya ait uçağın Gürcistan’da düşmesini yorumladı. Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit ise TBMM'deki komisyon görüşmelerindeki son gelişmeleri aktardı.
Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca şunları söyledi:
Elle tutulur yapılacak tek yorum olur. C-130’ların kullanımını TSK şu an durdurdu. Bu şu anlama gelebilir: İlk ön tespitler uçağın teknik anlamda bir kaza kırıma uğradığına yönelik olabilir. Çünkü C-130’ları envanterden kaldırma kararı almadık yalnızca kullanımını bekletiyoruz. C-130, F-35’le karşılaştırılamaz çünkü çok eski bir uçak. 2017’de ABD’deki olaydan sonra firma C-130’ların pervanelerini değiştirdi. Ön değerlendirmede bu işin teknik sebepten olduğu tespit edilmişse ilk yapılan şey uçuşları durdurmak olur. Uçaklar yerde ama bu hiç kullanılmayacak anlamına gelmiyor. Uçağın teknik arızasından dolayı görünüyor. Uçuşların durdurulması doğru bir karar.
Cerit şu ifadeleri kullandı:
Numan Kurtulmuş başkanlığında Salı günü toplantı yapılacak. Gürcistan-Azerbaycan sınırından gelen haberler nedeniyle toplantı ertelendi, bakanlar cenazelere katıldı. Komisyon geçen hafta da toplanamamıştı. Bu hafta komisyon içindeki grup başkanvekilleri Kurtulmuş ile bir geldi. Bu hafta toplantı olursa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın’ın gelmesi ve komisyona bilgi vermesi bekleniyor. Son komisyon toplantısında somut adım atılması için sahadan gelecek raporlar beklenmişti. MGK’da bu konu ele alınsın denmişti. Terör örgütünün Türkiye’den tamamen çekilip çekilmediğinin raporları istendi. Komisyon görmek istiyor ki adımları buna göre atmak istiyor. Komisyondaki 51 kişi önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bu 51 kişinin atacağı adımların sonuçları da olumlu olması gerekiyor. Bu bilgilere vakıf olan üç ismin de komisyona gelmesi bekleniyor. Komisyonun İmralı’ya gidip gitmemesi hala tartışılıyor. İmralı’ya gidildiğinde ne olacak, ne gibi bir sonuç alınacak diye bir tartışma da var. Salı günkü toplantıda sahadaki durum görülecek. İmralı’dan gelecek mesajın katkı sağlayıp sağlamayacağı bilinmiyor. İmralı’ya gidildiğinde bir mesaj çıksa ve bu mesaj istenmeyen bir mesaj olsa, AK Parti’de oy kaybı olabileceği değerlendiriliyor ve sürece olumsuz etki olabileceği konuşuluyor. AK Parti Terörsüz Türkiye’yi sağlarken aynı zamanda milliyetçi oyları kaybetmek istemiyorlar.