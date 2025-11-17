Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/osman-nuri-cerit-imrali-ziyaretinin-ak-partide-oy-kaybina-neden-olabilecegi-degerlendiriliyor-1101054314.html
Gazeteci Osman Nuri Cerit: İmralı ziyaretinin AK Parti’de oy kaybına neden olabileceği değerlendiriliyor
Gazeteci Osman Nuri Cerit: İmralı ziyaretinin AK Parti’de oy kaybına neden olabileceği değerlendiriliyor
Sputnik Türkiye
Hava Kuvvetleri’nden emekli İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ve Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T11:15+0300
2025-11-17T12:09+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
haberler
ceyhun bozkurt
numan kurtulmuş
ali yerlikaya
sputnik türkiye
tbmm
f-35
i̇stanbul aydın üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c7b324ae88ac6285144191881ce78eed.jpg
Hava Kuvvetleri’nden emekli İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca TSK’ya ait uçağın Gürcistan’da düşmesini yorumladı. Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit ise TBMM'deki komisyon görüşmelerindeki son gelişmeleri aktardı.Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca şunları söyledi:Cerit şu ifadeleri kullandı:
i̇mralı
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5aafcce5cfa114601dd3c3fffbb8b44e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, ceyhun bozkurt, numan kurtulmuş, ali yerlikaya, sputnik türkiye, tbmm, f-35, i̇stanbul aydın üniversitesi, i̇mralı, gürcistan, radyo sputnik, radyo
türkiye, haberler, ceyhun bozkurt, numan kurtulmuş, ali yerlikaya, sputnik türkiye, tbmm, f-35, i̇stanbul aydın üniversitesi, i̇mralı, gürcistan, radyo sputnik, radyo

Gazeteci Osman Nuri Cerit: İmralı ziyaretinin AK Parti’de oy kaybına neden olabileceği değerlendiriliyor

11:15 17.11.2025 (güncellendi: 12:09 17.11.2025)
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
Ceyhun Bozkurt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
© Ceyhun Bozkurt
Abone ol
Hava Kuvvetleri’nden emekli İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ve Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Hava Kuvvetleri’nden emekli İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca TSK’ya ait uçağın Gürcistan’da düşmesini yorumladı. Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit ise TBMM'deki komisyon görüşmelerindeki son gelişmeleri aktardı.
Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca şunları söyledi:
Elle tutulur yapılacak tek yorum olur. C-130’ların kullanımını TSK şu an durdurdu. Bu şu anlama gelebilir: İlk ön tespitler uçağın teknik anlamda bir kaza kırıma uğradığına yönelik olabilir. Çünkü C-130’ları envanterden kaldırma kararı almadık yalnızca kullanımını bekletiyoruz. C-130, F-35’le karşılaştırılamaz çünkü çok eski bir uçak. 2017’de ABD’deki olaydan sonra firma C-130’ların pervanelerini değiştirdi. Ön değerlendirmede bu işin teknik sebepten olduğu tespit edilmişse ilk yapılan şey uçuşları durdurmak olur. Uçaklar yerde ama bu hiç kullanılmayacak anlamına gelmiyor. Uçağın teknik arızasından dolayı görünüyor. Uçuşların durdurulması doğru bir karar.
Cerit şu ifadeleri kullandı:
Numan Kurtulmuş başkanlığında Salı günü toplantı yapılacak. Gürcistan-Azerbaycan sınırından gelen haberler nedeniyle toplantı ertelendi, bakanlar cenazelere katıldı. Komisyon geçen hafta da toplanamamıştı. Bu hafta komisyon içindeki grup başkanvekilleri Kurtulmuş ile bir geldi. Bu hafta toplantı olursa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın’ın gelmesi ve komisyona bilgi vermesi bekleniyor. Son komisyon toplantısında somut adım atılması için sahadan gelecek raporlar beklenmişti. MGK’da bu konu ele alınsın denmişti. Terör örgütünün Türkiye’den tamamen çekilip çekilmediğinin raporları istendi. Komisyon görmek istiyor ki adımları buna göre atmak istiyor. Komisyondaki 51 kişi önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bu 51 kişinin atacağı adımların sonuçları da olumlu olması gerekiyor. Bu bilgilere vakıf olan üç ismin de komisyona gelmesi bekleniyor. Komisyonun İmralı’ya gidip gitmemesi hala tartışılıyor. İmralı’ya gidildiğinde ne olacak, ne gibi bir sonuç alınacak diye bir tartışma da var. Salı günkü toplantıda sahadaki durum görülecek. İmralı’dan gelecek mesajın katkı sağlayıp sağlamayacağı bilinmiyor. İmralı’ya gidildiğinde bir mesaj çıksa ve bu mesaj istenmeyen bir mesaj olsa, AK Parti’de oy kaybı olabileceği değerlendiriliyor ve sürece olumsuz etki olabileceği konuşuluyor. AK Parti Terörsüz Türkiye’yi sağlarken aynı zamanda milliyetçi oyları kaybetmek istemiyorlar.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала