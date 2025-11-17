Türkiye
Niğde'de gıda zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye başvurdu
Niğde'de gıda zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye başvurdu
Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye başvurdu. Hastaların 3'ü taburcu edildi, 2'si gözlem altında tutuluyor. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaşanan olası gıda zehirlenmesi olayının ardından , gıda zehirlenmeleri konusunda hassasiyet sürüyor. Niğde'de yedikleri pastırmadan zehirlendikleri düşünülen 5 kişi hastaneye başvurdu.Niğde'de zehirlenme: Pastırma mı zehirledi?Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şikayet öncesinde pastırma tükettikleri belirlenen O.K. (53), B.K. (26), A.E.T. (12), M.K. (77) ve C.U'nun (57) zehirlenme şüphesiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu ifade edildi.Açıklamada, durumun besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.Ağır durumda olan herhangi bir hastanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Süreç ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen gıda ürünleri ve temin noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başlanmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.Öte yandan, hastaneye başvuran 3 kişinin taburcu edildiği, B.K ve A.E.T'nin tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Niğde'de gıda zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye başvurdu

11:13 17.11.2025 (güncellendi: 11:43 17.11.2025)
Niğde'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye başvurdu. Hastaların 3'ü taburcu edildi, 2'si gözlem altında tutuluyor.
İstanbul'da yaşanan olası gıda zehirlenmesi olayının ardından , gıda zehirlenmeleri konusunda hassasiyet sürüyor. Niğde'de yedikleri pastırmadan zehirlendikleri düşünülen 5 kişi hastaneye başvurdu.

Niğde'de zehirlenme: Pastırma mı zehirledi?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şikayet öncesinde pastırma tükettikleri belirlenen O.K. (53), B.K. (26), A.E.T. (12), M.K. (77) ve C.U'nun (57) zehirlenme şüphesiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu ifade edildi.
Açıklamada, durumun besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
Ağır durumda olan herhangi bir hastanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Süreç ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen gıda ürünleri ve temin noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başlanmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, hastaneye başvuran 3 kişinin taburcu edildiği, B.K ve A.E.T'nin tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
