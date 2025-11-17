https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/neseli-gunler-filmi-gercek-oldu-bosanan-cift-ayni-sokakta-tursuculuk-yapiyor-1101063021.html

Neşeli Günler filmi gerçek oldu: Boşanma aşamasındaki çift aynı sokakta turşu satıyor

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki çift, aynı sokakta karşı karşıya olan dükkanlarda turşuculuk yapıyor. Çiftin durumu ise Türk sinemasının unutulmaz filmleri... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

Başrollerini Adile Naşit ve Münir Özkul'un paylaştığı Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan Neşeli Günler filmi gerçek oldu. Eskişehir'de turşu dükkanı işleterek geçimlerini sağlayan Şenay-Çağlar Balkandere çiftinin evliliklerini sonlandırma kararı vermelerinin ardından aynı sokakta karşılıklı dükkanlarda turşu satıyor. Ünlü filmde turşuculuk yapan çift, 'turşu suyu limonla mı olur sirkeyle mi' tartışması sonucunda boşanmıştı.Eşinin dükkanının karşısına dükkan açtıŞenay ve Çağlar Balkandere çifti, 2014'teki evliliklerinin ardından Odunpazarı'nda 2016'da turşu dükkanı açtı. Uzun yıllar dükkanı beraber çalıştıran çift, zamanla yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanmaya karar verdi. Çekişmeli boşanma sürecinde olan çiftten Çağlar Balkandere, bir süre sonra yakınlarının desteğiyle eşi Şenay Balkandere'nin işlettiği turşu dükkanının tam karşısına başka bir turşu dükkanı açtı. Çift, yaklaşık bir yıldır aynı sokakta karşılıklı turşu dükkanı çalıştırıyor. Son gün öğrendiFikir ayrılıklarından dolayı çekişmeli boşanma davalarının sürdüğünü anlatan Şenay Balkandere yaşanan süreci şöyle anlattı: "Ben karşıma dükkan açtığını son gün öğrendim. Aynı logo ve renklerle, maskot, her şey aynı. Sadece isminde çoğul ek kullanılarak açılmış. Dükkanımı tedbir kararıyla teslim aldım. O günden beri tek başıma yürütmeye çalışıyorum."Ben Adile Naşit karşı taraf Münir Özkul olduYaşadıkları bu durumu "Neşeli Günler" filmine benzetilmesini doğal karşıladığını söyleyen Balkandere, "Tekrardan yaşanmış bir hikaye ama maalesef keşke sirke ve limondan dolayı olsaydı. Ben bunların başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Bir kadın olarak yaşadığım süreç gerçekten çok zor." dedi.Balkandere, karşılıklı dükkanları gören müşterilerin kendisine "Yeni bir şube mi açtınız?" diye sorduğunu dile getirerek, "Ben gerçeği söyledikten sonra her gün 'O zaman siz Adile Hanım mı oldunuz? Karşı taraf Münir Bey mi oldu?' gibi neredeyse 20-30 defa bu espriyle karşılaşıyoruz. Uzun bir zaman geçti artık doğal karşılıyoruz. Adile Hanım olarak artık bu bizim üzerimize yapıştı. Ben de turşu sirkeyle olur, diyorum." diye konuştu. Turşu suyu limonla da olur, sirkeyle de Çağlar Balkandere de boşanma sürecinde dükkanın boş olduğunu ve burayı tutarak işini yaptığını anlatırken, "Bizimkisi ailevi sebeplerden dolayı ayrılmaya karar verildi. Turşu suyu limonla da olur, sirkeyle de olur. Limon biraz risktir. Sirke her zaman garantidir. Lezzeti her zaman yakalarsın. Limonun içinde bir tanesi çürük çıkarsa bütün ürünü çöpe atmak zorunda kalırsın. Limon tabii değişik bir tat verir. Mutlaka isteyen müşterilerimiz de var ama hem limonlu hem de sirkeli turşu suyunu müşterilerimize ikram ediyoruz."

