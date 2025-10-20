https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bosanma-protokolune-kedi-nafakasi-eklendi-1100314851.html

Boşanma protokolüne 'kedi nafakası' eklendi

Boşanma protokolüne 'kedi nafakası' eklendi

Sputnik Türkiye

İstanbul’da yaşayan Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B. ile şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma kararı aldı. Hazırlanan boşanma protokolüne... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T09:31+0300

2025-10-20T09:31+0300

2025-10-20T09:31+0300

türki̇ye

boşanma

nafaka

kedi

i̇stanbul

i̇stanbul aile mahkemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg

İstanbul’da görülecek bir boşanma davası, Türkiye’de evcil hayvanlara ilişkin hukuki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Buğra B., 2 yıl önce evlendiği eşi Ezgi B. hakkında, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açtı.Hürriyet'in haberine göre, çiftin anlaşmalı boşanma protokolü, bugüne kadar aile mahkemelerinde benzeri az görülmüş bir madde içeriyor: Kedilerin velayeti ve bakım nafakası.Protokoldeki dikkat çeken maddeBuğra B., mahkemeye sunduğu boşanma protokolünde, iki kedisinin velayetini eşi Ezgi B.’ye bırakmayı kabul etti. Protokole göre Buğra B., kedilerin bakımı için üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapacak.Metinde yer alan ifade şöyle:“Taraflar, Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kılmışlardır. Kediler Ezgi B.’de kaldığı müddetçe ve her halükârda 10 seneye kadar Buğra B., kedilerin bakım masrafı olarak üç ayda bir olmak üzere 10 bin lirayı Ezgi B’ye ödeyecektir. Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından her yıl bu oran TÜİK’in belirlediği TÜFE-EFE oranında artırılacaktır.”Boşanma protokolünde, Buğra B.’nin ayrıca 550 bin lira maddi tazminat ödemeyi de kabul ettiği belirtildi. Çift, karşılıklı olarak nafaka veya başka bir tazminat talebinde bulunmadı.Böylece taraflar, hem maddi yükümlülükler hem de evcil hayvanların bakımı konusunda anlaşmaya vardı.İlginç protokolün yer aldığı boşanma davası, önümüzdeki günlerde İstanbul Aile Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/beklenen-marmara-depremi-senaryosuna-gore-hasarin-boyutu-belli-oldu-en-cok-etkilenecek-10-il-1100313466.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boşanma, nafaka, kedi, i̇stanbul, i̇stanbul aile mahkemesi