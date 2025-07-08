https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/nefes-kredisi-basvurulari-basladi-hangi-bankalara-basvuruda-bulunabilir-nefes-kredisi-kac-lira-1097696565.html

'Nefes Kredisi' başvuruları başladı: Hangi bankalara başvuruda bulunabilir? Nefes kredisi kaç lira? Kimler alabilir?

'Nefes Kredisi' başvuruları başladı: Hangi bankalara başvuruda bulunabilir? Nefes kredisi kaç lira? Kimler alabilir?

Sputnik Türkiye

TOBB'un Nefes Kredisi başvuruları belirli bankalar üzerinden başvurular başladı. Hangi bankalar üzerinden alınabilir? 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T12:44+0300

2025-07-08T12:44+0300

2025-07-08T12:44+0300

ekonomi̇

türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)

ziraat bankası

halkbank

kredi

kredi borcu

nefes kredisi

kobi̇

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Nefes Kredisi'ne başvurular belirli bankalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Kredi için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden başvuru yapılabilecek. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. TOBB ise dolandırıcılara karşı uyardı. Nefes Kredisi için hangi bankalara başvurulabilir?TOBB'un KOBİ'lere destek olmak için yeniden başlattığı Nefes Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı. Bu kapsamda TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.Nefes Kredisi ne kadar? Nefes Kredisi geri ödemesi nasıl olacak?Kredi Garanti Fonu öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.Dolandırıcılara dikkat Öte yandan, TOBB'un sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapıldı. TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiğine işaret edilen paylaşımda, söz konusu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamayacağı vurgulandı.Paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/esnafa-nefes-kredisi-geliyor-tobb-nefes-kredisi-nasil-alinir-1097641129.html

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türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), ziraat bankası, halkbank, kredi, kredi borcu, nefes kredisi, kobi̇