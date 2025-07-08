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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/nefes-kredisi-basvurulari-basladi-hangi-bankalara-basvuruda-bulunabilir-nefes-kredisi-kac-lira-1097696565.html
'Nefes Kredisi' başvuruları başladı: Hangi bankalara başvuruda bulunabilir? Nefes kredisi kaç lira? Kimler alabilir?
'Nefes Kredisi' başvuruları başladı: Hangi bankalara başvuruda bulunabilir? Nefes kredisi kaç lira? Kimler alabilir?
Sputnik Türkiye
TOBB'un Nefes Kredisi başvuruları belirli bankalar üzerinden başvurular başladı. Hangi bankalar üzerinden alınabilir? 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T12:44+0300
2025-07-08T12:44+0300
ekonomi̇
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
ziraat bankası
halkbank
kredi
kredi borcu
nefes kredisi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Nefes Kredisi'ne başvurular belirli bankalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Kredi için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden başvuru yapılabilecek. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. TOBB ise dolandırıcılara karşı uyardı. Nefes Kredisi için hangi bankalara başvurulabilir?TOBB'un KOBİ'lere destek olmak için yeniden başlattığı Nefes Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı. Bu kapsamda TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.Nefes Kredisi ne kadar? Nefes Kredisi geri ödemesi nasıl olacak?Kredi Garanti Fonu öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.Dolandırıcılara dikkat Öte yandan, TOBB'un sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapıldı. TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiğine işaret edilen paylaşımda, söz konusu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamayacağı vurgulandı.Paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/esnafa-nefes-kredisi-geliyor-tobb-nefes-kredisi-nasil-alinir-1097641129.html
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türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), ziraat bankası, halkbank, kredi, kredi borcu, nefes kredisi, kobi̇
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), ziraat bankası, halkbank, kredi, kredi borcu, nefes kredisi, kobi̇

'Nefes Kredisi' başvuruları başladı: Hangi bankalara başvuruda bulunabilir? Nefes kredisi kaç lira? Kimler alabilir?

12:44 08.07.2025
© AApara - banka
para - banka - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AA
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TOBB'un Nefes Kredisi başvuruları belirli bankalar üzerinden başvurular başladı. Hangi bankalar üzerinden alınabilir?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), Nefes Kredisi'ne başvurular belirli bankalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Kredi için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden başvuru yapılabilecek. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. TOBB ise dolandırıcılara karşı uyardı.

Nefes Kredisi için hangi bankalara başvurulabilir?

TOBB'un KOBİ'lere destek olmak için yeniden başlattığı Nefes Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı. Bu kapsamda TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.

Nefes Kredisi ne kadar? Nefes Kredisi geri ödemesi nasıl olacak?

Kredi Garanti Fonu öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Dolandırıcılara dikkat

Öte yandan, TOBB'un sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapıldı. TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiğine işaret edilen paylaşımda, söz konusu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamayacağı vurgulandı.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2025
EKONOMİ
Esnafa Nefes Kredisi geliyor: TOBB Nefes Kredisi nasıl alınır?
6 Temmuz, 16:59
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