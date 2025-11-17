https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/msb-baskani-guler-kara-kutunun-cozulmesi-ve-ilk-bulgulara-ulasilmasi-2-ay-surer-1101071919.html
MSB Başkanı Güler: Kara kutunun çözülmesi ve ilk bulgulara ulaşılması 2 ay sürer
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusunun çözülmesi ve ilk bulgulara ulaşılmasının yaklaşık 2 ay süreceğini açıkladı. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin kara kutu çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, inceleme sürecinin zaman alacağını vurguladı. Düşen uçağın kara kutusuna ilişkin son durumu değerlendiren Güler, “Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer” dedi.Uçağın düşüş nedenine ilişkin net verilerin, kara kutu analizlerinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkması bekleniyor.
türki̇ye
20:47 17.11.2025 (güncellendi: 21:17 17.11.2025)
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin kara kutu çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, inceleme sürecinin zaman alacağını vurguladı. Düşen uçağın kara kutusuna ilişkin son durumu değerlendiren Güler, “Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer” dedi.
Uçağın düşüş nedenine ilişkin net verilerin, kara kutu analizlerinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkması bekleniyor.