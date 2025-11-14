Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için tören düzenlendi
Düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için tören düzenlendi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T09:50+0300
2025-11-14T09:50+0300
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının sabaha karşı adli tıptaki işlemleri tamamlandı. Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'ne getirildi. Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.
Abone ol
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının sabaha karşı adli tıptaki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'ne getirildi.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.
