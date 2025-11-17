Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/milli-takimda-kaan-ayhan-ve-aral-simsir-kadrodan-cikarildi-1101054655.html
2025-11-17T11:32+0300
2025-11-17T11:32+0300
2025-11-17T11:32+0300
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son hafta maçında İspanya’ya konuk olacak olan A Milli Takım, sakatlık şoku yaşadı.Fanatik’in haberine göre, Kaan Ayhan ve Aral Şimşir yaşadıkları ağrılar nedeniyle İspanya maçı kadrosundan çıkarıldı. Her iki oyuncunun durumu da sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor.Montella, Ahmed Kutucu’yu kadroya dahil ettiMilli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sakatlıkların ardından Galatasaraylı Ahmed Kutucu’yu kadroya dahil etti. Montella’nın bu tercihi, hücum hattında yaşanabilecek eksikleri telafi etmeyi amaçlıyor.Öte yandan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu’nun durumlarıyla ilgili sağlık kontrollerinin devam ettiği bildirildi.İspanya - Türkiye maçı ne zaman, nerede?İspanya - Türkiye mücadelesi 18 Kasım Salı günü Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.45’te başlayacak.Ay-yıldızlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Dünya Kupası vizesi almayı hedefliyor.Sakatlıklar kadro planlamasını etkilediSon dakika sakatlıklarının, Montella’nın maç stratejisini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle Kaan Ayhan’ın savunmadaki liderliği ve Aral Şimşir’in hücum dinamizmi eksikliğini hissettirebilir. Milli takımın teknik ekibi, son antrenmanlarda alternatif dizilişler üzerinde çalışıyor.
