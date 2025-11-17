https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/meteoroloji-uzmani-istanbula-en-yakin-kar-yagisi-tarihini-acikladi-1101052341.html

Meteoroloji uzmanı, İstanbul'a 'en yakın' kar yağışı tarihini açıkladı

Meteoroloji uzmanı, İstanbul’a 'en yakın' kar yağışı tarihini açıkladı

İstanbul kar yağışı tarihi için merak edilen açıklama geldi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye genelinde yağışların kısa sürede etkisini yitireceğini... 17.11.2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışı yerini yağmur ve sağanak yağışa bırakacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürürken yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'e açıklamasında, yağışların kısa süre içinde zayıflayacağını belirtti.Meteoroloji şu ifadeleri kullandı:"Artık yağışsız ve yüksek basıncın etkili olduğu, sisli, puslu ve günün içerisinde güneşin bol olduğu bir hava göreceğiz. Yaklaşık önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun batı, orta ve doğu kesimlerinde yağış kendini göstermiyor."İstanbul'a kar ne zaman yağacak?İstanbulluların merak ettiği İstanbul kar yağışı tarihi ile ilgili değerlendirmede bulunan Tek, en yakın kar beklentisinin 20 Ocak–15 Şubat arasında görüldüğünü söyledi:"Yani daha önceki yıllarda oluşmuş istatistiklere yaklaşan bir tablo var özellikle İstanbul ve batı bölgeler için kar yağışı en yakın o zamanlarda gözüküyor."Aralık ayı ilıman geçecekTek, aralık ayında ılıman bir havanın etkili olacağını belirterek, "Sıcak günlerin sayısı biraz aralık ayında da fazla olacak gözüküyor soğuk günlere nazaran. Yani biraz daha ılıman bir Aralık ama yine yağışları ortalamalar civarında olan bir Aralık bizleri bekliyor olacak" dedi.'Buzlanma ve don riski gece saatlerinde artacak'Adil Tek, özellikle doğu ve iç bölgelerde buzlanma tehlikesine dikkat çekti:"Buzlanma ve don riski gece saatleri için mevcut durumda. Çünkü sadece o yüksek basıncın olduğu günlerde gece sıcaklıkları çok daha fazla düşüyor."Erzurum’un önümüzdeki günlerde gece sıcaklıklarının -15, -16 derecelere kadar gerileyeceğini belirten Tek, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu da tabii ki beraberinde buzlanmayı getirecek. Özellikle de bu yağışın ardından buzlanma riski çok daha yüksek gözüküyor yurdun doğusunda, iç bölgelerde."Tek, gündüz sıcaklıklarının yüksek basınç nedeniyle hafif artabileceğini ancak gece değerlerinin sert düşeceğini söyledi:"Zaman zaman bu yüksek basınç ve serin hava aslında var ama yüksek basınçtan dolayı gün içerisinde hafif sıcaklık artsa da gece sıcaklıklarında çok düşük değerler olacak."Bu kış nasıl geçecek?Türkiye’de uzun vadeli kuraklık riskine değinen Adil Tek, kasım ayı yağışlarının ortalamaların oldukça altında kaldığını vurguladı.Aralık ayında yağışların mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirterek şunları aktardı:

