Sert ve yağışlı bir kış geliyor, Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir açıkladı: İstanbul'a kar yağacak mı?
Sert ve yağışlı bir kış geliyor, Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir açıkladı: İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu yılın mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçtiğini, ancak kasım ortasından itibaren soğuk havanın etkili...
Kasım ayıyla birlikte gözler yaklaşan kış mevsimine çevrildi. Türkiye genelinde son haftalarda yüksek basınç sisteminin etkili olduğunu belirten Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, “Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar yurt genelinde etkin bir yağış beklenmiyor” dedi. Dr. Özdemir, hava sıcaklıklarının ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, özellikle sabah saatlerinde sis oluşumlarının görüleceğini söyledi.TRT'ye konuşan Meteoroloji uzmanı, “Bir süredir halk arasında ‘pastırma sıcakları’ olarak bilinen dönem yaşanıyor. Ancak bu sıcak günler yavaş yavaş yerini soğuk havaya bırakacak" ifadelerini kullandı.Aralık ayı yağışlı geçecekÖzdemir'e göre, aralık ayı itibarıyla Türkiye genelinde yağışların artması bekleniyor. Dr. Özdemir, “Kış mevsiminin geçen yıllara göre daha yağışlı ve soğuk geçmesini ümit ediyoruz” diyerek şu bilgileri paylaştı:“Yağışlar bölgelere göre değişecek. Kıyı kesimlerde yağmur, yüksek bölgelerde ise kar yağışları görülecek. Soğuk hava dalgası geldiğinde Trakya, Bolu, Trabzon gibi yüksek bölgelerde kar yağışı bekliyoruz.”İstanbul bu yıl kar görecek mi?İstanbul için de değerlendirmede bulunan Dr. Güven Özdemir, kışın en az bir veya iki kez kar yağışı görüleceğini öngörüyor. Ancak şehirleşmenin kar yağışını etkilediğine dikkat çekiyor:“Rakımı yüksek yerlerde kar daha etkili olur. Metropollerdeki ısı adaları, yüksek binalar ve yoğun yapılaşma kar yağışını zayıflatıyor. Yine de İstanbul bu yıl karla buluşacak gibi görünüyor.”Bu yılın kışı önceki yıllara göre daha sert olacakDr. Özdemir, “Geçmiş yıllara göre çok sert bir kış beklemiyoruz” dese de, son 8-10 yıla kıyasla bu kışın daha soğuk ve yağışlı geçeceğini vurguladı:“Soğuk hava dalgaları aralık ayından itibaren etkili olacak. Ocak ve şubat aylarında da zaman zaman kuvvetli yağış ve kar görebiliriz. Bu yılın kışı sert, yağışlı ve uzun süreli olacak.”Yaz aylarında rekor sıcaklıkların görüldüğünü hatırlatan Özdemir, iklim değişikliğinin mevsim dengelerini bozduğunu ifade etti:“Mevsimler birbirine karıştı. Yazlar daha sıcak, sonbahar kurak geçiyor. Bu dengesizlik kış aylarında da kendini gösterecek. Kış aylarında hem ani soğuma hem de lokal yoğun yağışlar yaşanabilir.”
Sert ve yağışlı bir kış geliyor, Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir açıkladı: İstanbul'a kar yağacak mı?
