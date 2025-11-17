https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/meteoroloji-uyardi-termometreler-20-dereceyi-geciyor-ruzgarin-hizi-saatte-60-kmye-ulasiyor-1101046671.html

Meteoroloji uyardı: Termometreler 20 dereceyi geçiyor, rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşıyor

Meteoroloji uyardı: Termometreler 20 dereceyi geçiyor, rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşıyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve... 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T06:40+0300

2025-11-17T06:40+0300

2025-11-17T06:40+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

şiddetli rüzgar

rüzgar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_045ab29bd3c57012a152992f24eedbab.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 17 Kasım Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/la-nina-ve-stratosferik-ani-isinma-uyarisi-olaganustu-bir-kis-olabilir-1101044746.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

17 kasım hava durumu, 17 kasım pazartesi hava tahmini, meteoroloji sıcaklık artışı, trakya pus ve sis, i̇ç ege sis durumu, akdeniz iç kesimleri hava durumu, i̇ç anadolu güney kesimleri hava tahmini, i̇ç anadolu doğu sis uyarısı, karadeniz iç kesimleri pus, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu kuzeyi sis, marmara kuvvetli rüzgar, kuzey ege kıyıları rüzgar uyarısı