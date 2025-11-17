Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/meteoroloji-uyardi-termometreler-20-dereceyi-geciyor-ruzgarin-hizi-saatte-60-kmye-ulasiyor-1101046671.html
Meteoroloji uyardı: Termometreler 20 dereceyi geçiyor, rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşıyor
Meteoroloji uyardı: Termometreler 20 dereceyi geçiyor, rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşıyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T06:40+0300
2025-11-17T06:40+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
şiddetli rüzgar
rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_045ab29bd3c57012a152992f24eedbab.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 17 Kasım Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/la-nina-ve-stratosferik-ani-isinma-uyarisi-olaganustu-bir-kis-olabilir-1101044746.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/11/1067163155_163:0:811:486_1920x0_80_0_0_1b9a664542ff564e57597eaa0db1db3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17 kasım hava durumu, 17 kasım pazartesi hava tahmini, meteoroloji sıcaklık artışı, trakya pus ve sis, i̇ç ege sis durumu, akdeniz iç kesimleri hava durumu, i̇ç anadolu güney kesimleri hava tahmini, i̇ç anadolu doğu sis uyarısı, karadeniz iç kesimleri pus, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu kuzeyi sis, marmara kuvvetli rüzgar, kuzey ege kıyıları rüzgar uyarısı
17 kasım hava durumu, 17 kasım pazartesi hava tahmini, meteoroloji sıcaklık artışı, trakya pus ve sis, i̇ç ege sis durumu, akdeniz iç kesimleri hava durumu, i̇ç anadolu güney kesimleri hava tahmini, i̇ç anadolu doğu sis uyarısı, karadeniz iç kesimleri pus, doğu anadolu hava durumu, güneydoğu anadolu kuzeyi sis, marmara kuvvetli rüzgar, kuzey ege kıyıları rüzgar uyarısı

Meteoroloji uyardı: Termometreler 20 dereceyi geçiyor, rüzgarın hızı saatte 60 km'ye ulaşıyor

06:40 17.11.2025
© AARüzgar
Rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak. Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 17 Kasım Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C – Parçalı bulutlu
İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli: 19°C – Parçalı bulutlu

EGE

Afyonkarahisar: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 10°C – Parçalı bulutlu
Kars: 11°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 12°C – Parçalı bulutlu
Van: 10°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2025
YAŞAM
La Nina ve 'Stratosferik Ani Isınma' uyarısı: Olağanüstü bir kış olabilir
Dün, 19:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала