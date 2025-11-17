https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/lavrov-hintli-mevkidasi-jaishankar-ile-moskovada-bir-araya-geldi-1101070688.html

Lavrov, Hintli mevkidaşı Jaishankar ile Moskova'da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Hintli mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin başlangıcında Lavrov, Rusya-Hindistan zirvesinin 3 hafta sonra Yeni Delhi'de gerçekleşeceğini belirtti.Hindistan ile ilişkilerin Rusya açısından önemine de vurgu yapan Lavrov, “Rusya Federasyonu ile Hindistan arasındaki ilişkiler, özellikle ayrıcalıklı stratejik ortaklık ilişkileri dış politikamızın en önemli önceliğidir” açıklamasında bulundu.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ağustos sonlarında Rus lider Vladimir Putin'in Aralık ayında yıllık Hindistan-Rusya Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını duyurmuştu. Hint medyası ise iki devlet başkanının da katılacağı zirvenin 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşebileceğini bildirmişti.

