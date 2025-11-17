https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/lavrov-hintli-mevkidasi-jaishankar-ile-moskovada-bir-araya-geldi-1101070688.html
Lavrov, Hintli mevkidaşı Jaishankar ile Moskova’da bir araya geldi
Lavrov, Hintli mevkidaşı Jaishankar ile Moskova’da bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’da Hintli mevkidaşı Jaishankar ile bir araya geldi. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T19:55+0300
2025-11-17T19:55+0300
2025-11-17T19:55+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
hindistan
hindistan dışişleri bakanlığı
subrahmanyam jaishankar
moskova
görüşme
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/08/1063206263_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_4b52a28d3c4dbbbddfb405278760407a.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Hintli mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşme gerçekleştirdi.Görüşmenin başlangıcında Lavrov, Rusya-Hindistan zirvesinin 3 hafta sonra Yeni Delhi'de gerçekleşeceğini belirtti.Hindistan ile ilişkilerin Rusya açısından önemine de vurgu yapan Lavrov, “Rusya Federasyonu ile Hindistan arasındaki ilişkiler, özellikle ayrıcalıklı stratejik ortaklık ilişkileri dış politikamızın en önemli önceliğidir” açıklamasında bulundu.Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ağustos sonlarında Rus lider Vladimir Putin'in Aralık ayında yıllık Hindistan-Rusya Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını duyurmuştu. Hint medyası ise iki devlet başkanının da katılacağı zirvenin 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşebileceğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/rusya-hindistan-petrol-ticareti-buyuyor-abdnin-baskilari-yetersiz-kaldi-1100023649.html
rusya
hindistan
moskova
yeni delhi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/08/1063206263_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_02c2844ebffefe57543cb5e9ba043454.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hindistan, hindistan dışişleri bakanlığı, subrahmanyam jaishankar, moskova, görüşme, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, yeni delhi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, hindistan, hindistan dışişleri bakanlığı, subrahmanyam jaishankar, moskova, görüşme, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, yeni delhi
Lavrov, Hintli mevkidaşı Jaishankar ile Moskova’da bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’da Hintli mevkidaşı Jaishankar ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Hintli mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin başlangıcında Lavrov, Rusya-Hindistan zirvesinin 3 hafta sonra Yeni Delhi'de gerçekleşeceğini belirtti.
Ziyaretiniz önümüzdeki ay, üç hafta sonra Hindistan'ın başkentinde düzenlenecek olan Rusya-Hindistan zirvesi göz önüne alındığında çok isabetli olmuştur.
Hindistan ile ilişkilerin Rusya açısından önemine de vurgu yapan Lavrov, “Rusya Federasyonu ile Hindistan arasındaki ilişkiler, özellikle ayrıcalıklı stratejik ortaklık ilişkileri dış politikamızın en önemli önceliğidir” açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Ağustos sonlarında Rus lider Vladimir Putin'in Aralık ayında yıllık Hindistan-Rusya Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret etmeyi planladığını duyurmuştu. Hint medyası ise iki devlet başkanının da katılacağı zirvenin 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşebileceğini bildirmişti.