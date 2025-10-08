https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/rusya-hindistan-petrol-ticareti-buyuyor-abdnin-baskilari-yetersiz-kaldi-1100023649.html

Rusya-Hindistan petrol ticareti büyüyor: ABD'nin baskıları yetersiz kaldı

Hindistan, ABD’nin baskılarına rağmen Rusya’dan daha fazla ucuz petrol almaya hazırlanıyor. Urals tipi ham petrolün varil fiyatındaki indirimler derinleşirken... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Hindistan’daki rafinerilerin, son aylarda Rusya’dan daha fazla ham petrol alma planı yaptığı aktarıldı. Nedeni ise Moskova’nın Urals tipi ham petrolünde indirimleri artırması ve piyasalardaki arz fazlası. ABD’nin konuyla ilgili baskıları ise sürüyor.Konuya yakın kaynaklar, kasım ayında yüklenecek Urals ham petrolünün Brent’e kıyasla varil başına 2–2.50 dolar daha ucuz satıldığını bildirdi. Yaz aylarında bu fark sadece 1 dolar civarındaydı. Bu durum Hindistan için Rus petrolünü daha cazip hale getirdi.İthalatlar yeniden yükseliyor Gemi takip verilerine göre, Hindistan’ın Rusya’dan ham petrol ithalatı ekimde günlük 1.7 milyon varile çıkabilir. Bu, bir önceki aya göre yüzde 6 artış anlamına geliyor ancak geçen yılki seviyelerin biraz gerisinde. Bu arada Hindistan’ın devlet rafinerileri, alternatif kaynak aramak için Orta Doğu ve Afrika’daki ulusal petrol şirketleriyle 2026 için uzun vadeli tedarik anlaşmaları görüşüyor. Kaynaklar, Hindistan’ın 'esnek şartlar' istediğini aktardı.Washington’dan vergi baskısı ABD, ağustosta Hindistan’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50 ek gümrük vergisi koyarak Yeni Delhi’yi Rus petrolünü azaltmaya zorladı. Ancak benzer yaptırım Çin’e uygulanmadı. Hindistan, anlaşmaların tamamen fiyat odaklı olduğunu vurguladı ve ucuz olduğu sürece Rusya’dan alıma devam edeceğini belirtti.

