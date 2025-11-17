Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/kayseride-74-kisi-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1101072159.html
Kayseri'de 74 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri’de 74 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen yemekleri tüketen davetlilerden 74'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 17.11.2025
2025-11-17T22:02+0300
2025-11-17T22:02+0300
İğdecik Mahallesi’ndeki düğünde yemek yiyen bazı misafirler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Rahatsızlanan 74 kişi, Bünyan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından tüm davetliler taburcu edildi.Olayın nedenine ilişkin sağlık ekipleri ve ilgili birimler inceleme başlattı. Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.
Kayseri’de 74 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

22:02 17.11.2025
Abone ol
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen yemekleri tüketen davetlilerden 74'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
İğdecik Mahallesi’ndeki düğünde yemek yiyen bazı misafirler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.
Rahatsızlanan 74 kişi, Bünyan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından tüm davetliler taburcu edildi.
Olayın nedenine ilişkin sağlık ekipleri ve ilgili birimler inceleme başlattı. Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.
