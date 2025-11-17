https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/kayseride-74-kisi-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1101072159.html
Kayseri’de 74 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen yemekleri tüketen davetlilerden 74’ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 17.11.2025, Sputnik Türkiye
İğdecik Mahallesi’ndeki düğünde yemek yiyen bazı misafirler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Rahatsızlanan 74 kişi, Bünyan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından tüm davetliler taburcu edildi.Olayın nedenine ilişkin sağlık ekipleri ve ilgili birimler inceleme başlattı. Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.
