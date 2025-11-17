https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/kayseride-74-kisi-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1101072159.html

Kayseri’de 74 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen yemekleri tüketen davetlilerden 74'ü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 17.11.2025

İğdecik Mahallesi’ndeki düğünde yemek yiyen bazı misafirler, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Rahatsızlanan 74 kişi, Bünyan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından tüm davetliler taburcu edildi.Olayın nedenine ilişkin sağlık ekipleri ve ilgili birimler inceleme başlattı. Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

