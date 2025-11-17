Türkiye
Karadağ, Türkiye ile ‘vizesiz seyahat’ uygulamasını yeniden devreye almayı planlıyor
Karadağ, Türkiye ile ‘vizesiz seyahat’ uygulamasını yeniden devreye almayı planlıyor
Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye ile bir süre önce durdurulan ‘vizesiz seyahat’ uygulamasının 10-15 gün içinde yeniden geçerli hale gelmesini beklediğini açıkladı.
İbrahimovic, Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.Türk vatandaşlarının adının geçtiği iddia edilen bir olay sonrası uygulamanın askıya alınmasına ilişkin soruyu yanıtlayan İbrahimovic, “Başbakan Milojko Spajic ile düzenli olarak görüşüyoruz. (Türkiye ile) ‘vizesiz seyahat’ kararının kısa süre içinde geri çekileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.Bakan, kararın ardından Türkiye’nin Karadağ’daki diplomatik temsilciliklerinde yoğunluk oluştuğunu da belirtti.Ne olmuştu? Karadağ polisi, 26 Ekim pazar gecesi Azerbaycan vatandaşı Y.G. (31) ve Türk vatandaşı N.D. (54)’ü, bir vatandaşlarını yaralama suçlamasıyla gözaltına aldı.Toplamda 45 Türk ve Azerbaycan vatandaşı daha sorgulandı. Sekizinin ülkeyi terk etmesine, ikisinin ise belirli bir adreste ikamet etmesine karar verildi.Olay sonrası Zabjelo semtinde Türk karşıtı sloganlarının atıldığı bir protesto düzenlendi. Karadağ basınında yer alan haberlere göre üç Türk vatandaşı bir kumarhaneye sığındı, polis müdahalesiyle ikisi gözaltına alındı.Bunun üzerine Başbakan Spajic, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında Türk vatandaşlarına yönelik 'vizesiz seyahat' uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.Daha sonra Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, ‘bıçaklı saldırıya karıştıkları’ iddiasıyla gözaltına alınan iki kişinin olayla bir ilişkisinin bulunmadığını ve serbest bırakıldıklarını açıklamıştı.
Karadağ, Türkiye ile ‘vizesiz seyahat’ uygulamasını yeniden devreye almayı planlıyor

17:59 17.11.2025 (güncellendi: 18:18 17.11.2025)
Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Türkiye ile bir süre önce durdurulan ‘vizesiz seyahat’ uygulamasının 10-15 gün içinde yeniden geçerli hale gelmesini beklediğini açıkladı.
İbrahimovic, Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu.
Türk vatandaşlarının adının geçtiği iddia edilen bir olay sonrası uygulamanın askıya alınmasına ilişkin soruyu yanıtlayan İbrahimovic, “Başbakan Milojko Spajic ile düzenli olarak görüşüyoruz. (Türkiye ile) ‘vizesiz seyahat’ kararının kısa süre içinde geri çekileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Bakan, kararın ardından Türkiye’nin Karadağ’daki diplomatik temsilciliklerinde yoğunluk oluştuğunu da belirtti.

Ne olmuştu?

Karadağ polisi, 26 Ekim pazar gecesi Azerbaycan vatandaşı Y.G. (31) ve Türk vatandaşı N.D. (54)’ü, bir vatandaşlarını yaralama suçlamasıyla gözaltına aldı.
Toplamda 45 Türk ve Azerbaycan vatandaşı daha sorgulandı. Sekizinin ülkeyi terk etmesine, ikisinin ise belirli bir adreste ikamet etmesine karar verildi.
Olay sonrası Zabjelo semtinde Türk karşıtı sloganlarının atıldığı bir protesto düzenlendi. Karadağ basınında yer alan haberlere göre üç Türk vatandaşı bir kumarhaneye sığındı, polis müdahalesiyle ikisi gözaltına alındı.
Bunun üzerine Başbakan Spajic, ABD merkezli X platformundaki paylaşımında Türk vatandaşlarına yönelik 'vizesiz seyahat' uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
Daha sonra Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, ‘bıçaklı saldırıya karıştıkları’ iddiasıyla gözaltına alınan iki kişinin olayla bir ilişkisinin bulunmadığını ve serbest bırakıldıklarını açıklamıştı.
