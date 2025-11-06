https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/istanbula-37-saniye-once-sinyal-gonderdi-kandilli-rasathanesinden-ganos-fayi-uyarisi-1100786549.html

İstanbul’a 37 saniye önce sinyal gönderdi: Kandilli Rasathanesi'nden 'Ganos Fayı' uyarısı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, test aşamasındaki yeni erken uyarı sisteminin, 27 Ekim’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi başarıyla tespit ettiğini açıkladı.Özel, sistemin İstanbul’da sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce sinyal gönderdiğini belirterek, “Bu test, Marmara ve Batı Anadolu’da geliştirdiğimiz sistemin ne kadar hızlı tepki verebildiğini gösteriyor” dedi.'Sındırgı Depremi, Simav Fay Zonu'ndan bağımsız'Prof. Dr. Özel, Sındırgı ve Simav çevresindeki depremlerin aynı tektonik rejim altında bulunduğunu ancak bağımsız fay sistemlerinde meydana geldiğini vurguladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, “Sındırgı segmenti, Simav Fay Zonu’nun kuzeybatı kesimini oluşturan, yaklaşık 36 kilometre uzunluğunda bir hattır. Bu fay, Marmara’daki sistemle bağlantılı değildir” ifadelerini kullandı.Özel, “Simav’daki mevcut gerilimin Sındırgı’daki depremin zamanlamasını öne çekmiş olabileceğini, ancak iki fay arasında doğrudan bir tetiklenme ilişkisi bulunmadığını” ifade etti.'İstanbul’a 37 saniye önce sinyal gönderildi'Kandilli’nin yeni erken uyarı sistemi, şu anda yaklaşık 2 bin abonelik bir grupla test ediliyor.Prof. Dr. Özel, “Sındırgı depreminde sistem mükemmel şekilde çalıştı. İstanbul, merkez üssüne 210 kilometre uzakta olmasına rağmen, sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce uyarı gönderildi” dedi.Sistemin tam anlamıyla devreye girmesiyle, kamu kurumları ve vatandaşların depreme karşı birkaç saniyelik kritik önlem alma fırsatına sahip olacağı vurgulandı:“Amacımız, istasyon ağını genişleterek ve altyapıyı yenileyerek sistemi tüm Türkiye’de etkin biçimde çalışır hale getirmek.”Kandilli, Japon araştırmacılarla işbirliği içinde Marmara Denizi tabanına kurduğu 9 deniz altı sismometresiyle (OBS sistemi) küçük sarsıntıları ve stres dağılımını yakından izliyor.Özel, “Bu sistemler gerçek zamanlı çalışmasa da, 9 aya kadar olan dönemde meydana gelen mikro depremleri geriye dönük olarak analiz etmemizi sağlıyor” bilgisini paylaştı.'Marmara’da büyük tsunami beklenmez'Özel, Türkiye’nin 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridinde tsunami erken uyarı sistemi kurulumlarının sürdüğünü belirtti. Özel, “Marmara kapalı bir havza olduğu için büyük dalgalar beklemiyoruz. Ancak 30 santimetrelik bir su yükselmesi bile hasar yaratabilir” dedi.Tekirdağ kıyılarında da tsunami tehlikesi ve su baskını haritaları üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.'Ganos Fayı kırıldığında Şarköy ve Mürefte etkilenebilir'Prof. Dr. Özel, Marmara’nın batısındaki Ganos Fayı için önemli uyarılarda bulundu:“Ganos Fayı, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun en batı ucundaki en kritik segmentlerden biridir. 1912’de büyük bir deprem üretti. Kısa vadede yeniden kırılma potansiyeli düşük görünse de, Şarköy, Mürefte, Ganos ve Gaziköy doğrudan etkilenebilir.”

