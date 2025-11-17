https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/ispanyada-restorasyon-faciasi-meryem-ana-tablosu-taninmaz-hale-geldi-1101054832.html

İspanya’da restorasyon faciası: Meryem Ana tablosu tanınmaz hale geldi

İspanya'nın Valencia kentinde özel bir koleksiyonerin elindeki 17. yüzyıla ait Meryem Ana tablosu, başarısız bir restorasyon girişimiyle tanınmaz hâle geldi... 17.11.2025

İspanya’da özel bir sanat koleksiyoncusu, Barok dönemin ünlü ressamı Bartolomé Esteban Murillo’nun “İmmaculate Conception of Los Venerables” adlı eserinin bir kopyasını temizletmek için bir mobilya tamircisine teslim etti.Ancak 1.200 euroya yapılan “restorasyon”, eseri adeta kâbusa çevirdi. İlk müdahalede Meryem Ana’nın yüz hatları silindi, ikinci denemede ise tablo tamamen bozuldu. Uzmanlar tabloyu görünce “Meryem Ana değil, The Scream tablosundaki figür gibi olmuş” yorumunu yaptı.Uzmanlardan tepki: “Bu bir sanat katliamı”Sanat tarihçileri, olayın ardından İspanya’daki restorasyon yasalarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.Fernando Carrera, Galician Kültürel Miras Restorasyonu Okulu profesörü olarak yaptığı açıklamada, “Bu insanlar restoratör değil, tahripçiler. Tıpkı cerrahlık ya da mimarlık gibi, sanat restorasyonu da yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalı” dedi.Carrera, “Her isteyenin restorasyon yapmasına izin verilmesi, ülkenin kültürel mirasını tehlikeye atıyor” diyerek yasal düzenleme çağrısında bulundu.“Yasalar değişmezse bu vakalar sürecek”İspanya Restoratörler ve Koruyucular Derneği (ACRE) Başkan Yardımcısı María Borja ise olayı “vandallık” olarak nitelendirdi:“Bu tür olaylar sanıldığından çok daha yaygın. Sadece basına yansıyanları biliyoruz, ama çoğu sessizce gerçekleşiyor.”Borja’ya göre İspanya’da restorasyon işleri için sertifika veya eğitim şartı bulunmuyor, bu da ülkenin zengin sanat mirası için büyük bir risk oluşturuyor.“Demonic Mary” sosyal medyada viral olduDisfigüre edilmiş Meryem Ana tablosu, kısa sürede sosyal medyada “Demonic Mary” (Şeytani Meryem) etiketiyle gündem oldu. Olay, daha önce 2012’de “Potato Jesus” olarak anılan başarısız İsa restorasyonunu hatırlattı.Ayrıca 2018’de Rañadoiro Figürleri ve 2020’de La Dolorosa de Arucas heykeli de benzer şekilde tahrip edilmişti.İspanyol sanat dünyasında reform beklentisiKültür çevreleri, bu olayın İspanya’daki restorasyon yasalarının yeniden düzenlenmesi için bir dönüm noktası olmasını umuyor. Uzmanlara göre, ülkenin dünya sanat tarihine katkıda bulunmuş eserlerinin korunabilmesi için restorasyonun artık “herkesin yapabileceği” bir iş olmaktan çıkması gerekiyor.

