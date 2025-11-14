https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/gunde-2-saat-japonya-basbakanin-uyku-aciklamasi-endise-yaratti-1101016552.html

Günde 2 saat: Japonya başbakanın uyku açıklaması endişe yarattı

Japonya’nın başbakanı Takaichi, geceleri sadece 2 ya da 4 saat uyuduğunu açıklayınca ülkedeki iş-hayat dengesi tartışmaları arttı.

Japonya’nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi, milletvekillerine, Japonya’nın kötü şöhretli uzun çalışma saatleriyle nasıl mücadele edeceği sorulduğunda, gözlerinin altındaki torbaları işaret ederek, ‘siyasi idolü Margaret Thatcher’ ile paylaştığı bir alışkanlık olarak minimum uykuyla yaşamını sürdürdüğünü söyledi.03.00’te ofisine çağırdıTakaichi geçen hafta, bütçe komitesi oturumuna hazırlanmak için yardımcılarını sabah 03.00’te ofisine çağırmasıyla tartışma yaratmıştı.Bu toplantı, Japonya’nın ilk kadın lideri olduktan haftalar sonra, “çalış, çalış, çalış, çalış ve çalış” mottosunu duyurmasının ardından geldi.Bu hafta bir yasama komitesi toplantısında milletvekillerine “Şu anda yaklaşık iki saat uyuyorum, en fazla dört saat” dedi.Japonya’da çalışma kültürüJaponya, çalışanların uzun saatler çalışmasını ve akşamları sık sık iş arkadaşlarıyla sosyalleşmesini bekleyen kurumsal kültürü değiştirmekte zorlanıyor.Ağır çalışma saatleri, ‘karoshi’ (aşırı çalışmaktan ölmek) olarak bilinen ölümlerdeki artışa ve yorgun düşen çiftlerin ülkenin düşük doğum oranını artırma çabalarını zorlaştırmasına neden olmaktan sorumlu tutuluyor.Uzun saat endişesiTakaichi’nin ekonomik büyümeyi teşvik etmek için çalışanlardan daha uzun saatler çalışmalarını beklediğine dair endişeler var. Özellikle de hükümet fazla mesai sınırının yükseltilmesini tartışırken, bu açıklama ülkede gündeme oturdu.Takaichi, çalışma koşullarındaki herhangi bir değişiklikte işçilerin sağlığının öncelik olacağını söyledi.Ekim ayı başında Liberal Demokrat parti (LDP) başkanlığına seçildikten sonra Takaichi, “kendim için ‘iş-yaşam dengesi’ fikrinden vazgeçeceğini” söylemiş ancak LDP’li meslektaşlarını “at gibi çalışmaya” çağırmıştı.Dünya ortalamasının 38 dakika altındaMart ayında Dünya Uyku Günü’nde yayımlanan bir araştırma, Japonların hafta içi ortalama 7 saat 1 dakika, yani uluslararası ortalamanın 38 dakika altında uyuduğunu ortaya koydu

