İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor: İSKİ'den açıklama yapıldı, sağlığa zararlı mı?

İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor: İSKİ'den açıklama yapıldı, sağlığa zararlı mı?

İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'den (İSKİ) açıklama... 16.11.2025

İstanbul'un bazı bölgelerinde çeşmelerden çamurlu su aktı. Tedirginliğe sebep olan olayın ardından İSKİ'den açıklama yapıldı.İstanbul'da çeşmeden çamurlu su aktıBüyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği ancak bu bulanıklığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı bildirildi.Ne zaman düzelecek?İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

